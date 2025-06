Operă și balet, din nou în programul Festivalului Enescu

Alături de seri simfonice grandioase și concerte camerale rafinate, programul celei de-a XXVII-a ediții aduce în prim-plan spectacole de operă și balet, opere în versiune concertantă și producții simfonice care integrează dansul contemporan.

O celebrare a sintezei dintre muzică, teatru și mișcare, această ediție reflectă din plin vocația festivalului de a cultiva excelența și inovația în artele spectacolului.

Luni, 15 septembrie 2025, ora 19:00, capodopera enesciană Oedip va fi prezentată pe scena Operei Naționale București într-o producție scenică monumentală, semnată de regizorul și artistul vizual italian Stefano Poda – o personalitate recunoscută internațional pentru montările sale vizuale elaborate și simbolice. Dirijorul Tiberiu Soare va conduce o distribuție de elită, avându-l în rolul titular pe baritonul Ionuț Pascu, alături de mezzosopranele Ruxandra Donose (Iocasta) și Ramona Zaharia (Sfinxul), basul Vazgen Gazaryan (Marele Preot), tenorul Paul Curievici (Laios) și baritonul Bogdan Baciu (Creon), alături de soliștii Operei Naționale București. Un spectacol-eveniment care aduce în actualitate universalitatea tragediei lui Sofocle.

Joi, 29 august 2025, ora 19:030, Ora spaniolă de Maurice Ravel este prezentată la Opera Națională București, într-o montare semnată de Tompa Gábor, regizor român multiplu premiat, activ în Europa și SUA. Scenografia poartă semnătura Carmencitei Brojboiu, iar distribuția internațională este acompaniată de Orquestra de la Comunitat Valenciana, sub bagheta lui James Gaffigan, unul dintre cei mai activi și versatili dirijori americani ai momentului.

Două noi spectacole de balet au fost incluse în programul oficial al Festivalului Internațional George Enescu. Reprezentațiile vor avea loc la Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, la Sălile „Ion Caramitru” și Studio, iar evenimentele marchează reluarea colaborării dintre cele două prestigioase instituții: ARTEXIM, organizatorul Festivalului Enescu și TNB.

Spectacolele de dans programate în cadrul festivalului sunt expresia sincretismului dintre poezie, muzică și mișcare, cu o componentă vizuală puternică, ce pune în lumină colaborări remarcabile.

Pe 2 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala Studio a Teatrului Național, coregraful Gigi Căciuleanu prezintă spectacolul DinDor’NdoR, pe muzica lui Dan Dediu, în decorurile și costumele semnate de scenografa Viorica Petrovici. Producția este realizată de către Teatrul de Balet Sibiu și Fundația ArtProduction, cu sprijinul JTI.

Pe 9 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala Ion Caramitru a Naționalului bucureștean, va fi prezentat spectacolul Les Saisons / Anotimpurile – o meditație coregrafică despre ciclicitatea vieții, pe muzica lui Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido. Producția este realizată de către Malandain Ballet Biarritz și Orchestra Operei Regale din Versailles, coregrafia este semnată de Thierry Malandain, unul dintre cei mai importanți coregrafi europeni, iar la pupitrul orchestrei va urca binecunoscutul dirijor argentinian Andrés Gabetta.

Festivalul Internațional George Enescu include în ediția din acest an șase mari capodopere ale literaturii muzicale în versiune concertantă, de la virtuozitatea mozartiană la expresionismul rus, într-o formulă care pune accent pe muzicalitate și expresivitate vocală:

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 16:30, la Ateneul Român, Dardanus de Jean-Philippe Rameau (versiunea din 1744), va fi interpretată de ansamblul Les Ambassadeurs – La Grande Écurie și Corul de Cameră din Namur – aflat pentru prima dată în România, sub bagheta lui Emmanuel Resche-Caserta, soliști fiind tenorul Benoît-Joseph Meier (Dardanus) și soprana Emmanuelle de Negri (Iphise, l’Amour), alături de o distribuție internațională remarcabilă.

Luni, 1 septembrie 2025, ora 20:00, la Sala Palatului, opera Salomé op. 54 de Richard Strauss va fi interpretată de Orchestra Simfonică WDR din Köln, dirijată de maestrul Cristian Măcelaru. În rolul principal – soprana Jennifer Holloway, o prezență de forță pe marile scene ale lumii.

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 22:30, la Ateneul Român, opera barocă Il trionfo della fama, serenata per musica într-un act de Francesco Bartolomeo Conti, interpretată de celebra Accademia Bizantina și Purcell Choir, sub conducerea muzicală a renumitului clavecinist Ottavio Dantone.

Duminică, 7 septembrie, ora 13:00, la Sala Radio, Flautul fermecat de W.A. Mozart este prezentat de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – care celebrează 145 de ani de activitate – și Corul Chorwerk Ruhr, dirijate de tânărul și carismaticul Tarmo Peltokoski.

Duminică, 7 septembrie, ora 16:30, la Ateneul Român, dirijorul Arnaud Arbet va urca la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu, pentru opera Sfârșit de partidă de György Kurtág, marcând aniversarea a 99 de ani de la nașterea compozitorului cu origini românești.

Duminică, 14 septembrie 2025, ora 19:00, Lady Macbeth din Mțensk op. 29 de Dmitri Șostakovici – o lucrare copleșitoare prin forța sa expresivă – va fi interpretată la Sala Palatului, de către Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio, sub bagheta lui Giancarlo Guerrero, regia multimedia Carmen Lidia Vidu. Marea soprană Kristine Opolais va interpreta rolul Katerinei Izmailova, alături de o distribuție internațională de elită.

În registrul muzicii lirice amintim și gala de operă susținută de soprana Sonya Yoncheva, care va fi acompaniată de Orchestra de Cameră Radio, cu un program de arii din opere celebre – duminică, 21 septembrie, ora 16:30.

La Festivalul Enescu, dansul și orchestrele intră în simbioze spectaculoase, în două evenimente de neratat:

Joi, 11 septembrie, ora 17:00, la Ateneul Român, Breaking Bach aduce o reinterpretare coregrafică a muzicii baroce interpretată de Orchestra of the Age of Enlightenment și coregraful britanic Kim Brandstrup – un nume de referință în dansul contemporan european.

Miercuri, 17 septembrie 2025, ora 20:00, la Sala Palatului, celebrul dirijor Iván Fischer conduce Budapest Festival Orchestra într-un eveniment hibrid: baletul Mandarinul miraculos Sz. 73 de Béla Bartók va prinde viață prin dansul expresiv al Eva Duda Dance Company, într-o sinteză vizuală și sonoră de mare impact, iar seara va continua cu o altă lucrare de Bartók, opera Castelul prințului Barbă-Albastră Sz. 48.

Opera și baletul, expresii ale complexității unei lumi în mișcare, revin în Festivalul Enescu în formule actualizate și vibrante, în consonanță cu formele contemporane de expresie scenică. Prin diversitatea repertoriului, care include atât capodopere clasice reinterpretate cât și creații coregrafice recente, ediția din 2025 a festivalului se dovedește a fi un spațiu viu al excelenței și al dialogului între discipline, generații și culturi.

Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Internațional George Enescu se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hypermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro/, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

