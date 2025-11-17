Orchestra Română de Tineret și Orchestra Națională a Franței, împreună pentru a celebra la Paris 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze

Programul concertului propune o călătorie muzicală ce reunește capodopere din creația lui George Enescu și din repertoriul francez, într-un dialog sonor care evidențiază legăturile profunde dintre cele două culturi. De la eleganța rafinată a Pavanei op. 50 de Gabriel Fauré și dramatismul plin de culoare al extrase­lor din Suita de balet Le Cid de Jules Massenet – ambii profesori ai lui Enescu – până la poezia impresionistă a lui Maurice Ravel din Le Jardin féerique, concertul trasează filonul francez care l-a inspirat pe marele compozitor român. În aceeași notă, includerea lucrărilor semnate de Cécile Chaminade, figură emblematică a afirmării feminine în viața muzicală pariziană de la sfârșitul secolului XIX, și a Valsului d’Augustine de Vladimir Cosma, compozitor româno-francez ce a continuat tradiția dialogului cultural dintre cele două țări, aduce o perspectivă amplă asupra diversității și continuității acestei moșteniri comune. Momentele solistice, susținute de violonista Maria Marica, laureata Concursului Internațional George Enescu 2022 (Balada de George Enescu), și de Luc Héry, concertmaistrul Orchestrei Naționale a Franței (Danse macabre de Camille Saint-Saëns), adaugă o notă de excelență și sensibilitate interpretativă. Concertul se va încheia cu strălucitoarea Rapsodie Română nr. 1 în La major, op. 11, una dintre cele mai iubite lucrări enesciene – o explozie de culoare, ritm și spirit românesc, simbol al bucuriei și al legăturii profunde dintre cele două tradiții culturale.

Muzica are darul unic de a uni lumi și de a crea punți acolo unde cuvintele se opresc. Ea este un limbaj al inimii, care vorbește despre sensibilitate, despre respect și despre bucuria de a fi împreună. Aniversarea celor 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze devine, astfel, nu doar un moment de reflecție istorică, ci o celebrare vie a armoniei care s-a născut din întâlnirea a două culturi ce se inspiră reciproc.

Proiectul side by side dintre Orchestra Națională a Franței și Orchestra Română de Tineret reprezintă, poate, cea mai frumoasă expresie a acestei legături – o colaborare care reunește experiența și tradiția cu energia și entuziasmul tinerei generații. Prin faptul că muzicienii francezi și români cântă umăr la umăr, acest proiect devine o lecție despre dialog, învățare și prietenie, dar și o dovadă a încrederii în viitorul muzicii clasice.

Fiecare lucrare din program reflectă această comuniune artistică, fiind o mărturie a moștenirii culturale împărtășite și a credinței că arta poate construi poduri durabile între oameni și națiuni. În fond, muzica nu are granițe – ea are doar inimi care bat în același ritm. Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu

Proiectul side by side dintre Orchestra Națională a Franței și Orchestra Română de Tineret se bazează pe rezultatele remarcabile ale colaborărilor anterioare, care au confirmat excelența și deschiderea internațională a Orchestrei Române de Tineret. Ansamblul a evoluat alături de Orchestra Națională a Franței într-un proiect side by side desfășurat pe 22 septembrie 2023, la Sala Palatului din București, în cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii a Festivalului Internațional George Enescu, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. În ediția 2025 a festivalului, Orchestra Română de Tineret s-a alăturat Orchestrei de Tineret Gustav Mahler, condusă de Manfred Honeck, într-o colaborare de mare impact artistic. Prima experiență side by side a orchestrei a avut loc în 2017, alături de celebra Orchestra Regală Concertgebouw, marcând începutul unui parcurs internațional de succes, construit pe entuziasm, profesionalism și dorința sinceră de a învăța și a dărui prin muzică.

Despre artiști și orchestre

Cristian Măcelaru, dirijor laureat al premiului GRAMMY®, este Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței și al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, Director Artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu și Director Artistic al Orchestrei World Youth Symphony de la Interlochen. Stagiunea 2025-2026 îl aduce ca dirijor invitat la Münchner Philharmoniker, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tonhalle-Orchester Zürich, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Philharmonia Orchestra și San Francisco Symphony. În aprilie 2024 a lansat înregistrarea lucrărilor simfonice complete ale lui George Enescu cu Orchestre National de France, iar în septembrie 2025 va apărea albumul Ravel Paris 2025, dedicat simfoniilor lui Maurice Ravel.

Maria Marica, câștigătoare a Concursului Internațional George Enescu 2022, Secțiunea Vioară, și desemnată Instrumentistul Anului 2024 de Uniunea Criticilor Muzicali din România, a studiat cu David Grimal și Krzysztof Chorzelski la Hochschule für Musik Saarbrücken. Solista a concertat în întreaga Europă și SUA și a colaborat cu artiști de renume precum Frans Helmerson, Philippe Cassard și Solenne Païdassi. Maria cântă pe o vioară Bernardel din 1845, precum și pe un instrument modern realizat de lutierul român Niculae Vădan.

Luc Héry, născut în 1961, este concertmaistru al Orchestrei Naționale a Franței din 1991. A studiat vioara și muzica de cameră la Conservatoire National Supérieur de Paris, obținând premii importante, inclusiv la Concursul Internațional Tibor Varga. A cântat ca solist cu Orchestra Națională a Franței în lucrări precum Concertul lui Dutilleux și Simfonia concertantă de Mozart, sub bagheta unor dirijori de renume precum Lawrence Foster și Evgheni Svetlanov. Este activ și în muzica de cameră și a înregistrat pentru Harmonia Mundi quintete de Brahms și Mozart împreună cu soliștii Orchestrei Naționale a Franței.

Orchestra Română de Tineret, fondată în 2008, reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru experiențe artistice de înalt nivel. Sub conducerea artiștilor de renume precum Cristian Măcelaru, Lawrence Foster, Kristjan Järvi sau Horia Andreescu, orchestra a evoluat pe scene internaționale prestigioase, inclusiv Musikverein Viena, Philharmonie de Paris, Konzerthaus Berlin, Accademia di Santa Cecilia și Festivalul de la Aix-en-Provence.

Orchestra Națională a Franței, fondată în 1934 ca prima orchestră simfonică permanentă a țării, este un reper al culturii franceze și un ambasador al muzicii simfonice pe plan internațional. Sub conducerea lui Cristian Măcelaru, orchestra continuă tradiția excepțională a interpretării muzicii franceze și a premierelor mondiale, de la Boulez și Messiaen la George Enescu și Camille Saint-Saëns, iar turneele și înregistrările sale sunt apreciate la nivel global.

