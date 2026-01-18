Pianista Adela Liculescu, în recital extraordinar la Stockholm de Ziua Culturii Naționale

Adela Liculescu este o pianistă română stabilită la Viena (Austria), una dintre cele mai proeminente muziciene ale generației sale, recunoscută la nivel internațional. Propunerea de program muzical de la Stockholm este alcătuită exclusiv din muzică românească și reunește lucrări reprezentative ale unor compozitori valoroși, dar și partituri rare, semnate de autori mai puțin cunoscuți publicului larg. Pianista va susține momente muzicale din creații semnate de compozitorii George Enescu, Carl Filtsch, Tudor Dumitrescu, Nicolae Kirculescu, Paul Constantinescu.

De asemenea, artista va modera evenimentul, iar explicațiile pianistei vor cuprinde câteva informații esențiale despre contextul creațiilor lui Enescu, inclusiv povestea premiului de compoziție de la Paris și influențele folclorice din „Rapsodia română‟, scurte detalii biografice despre Filtsch și Dumitrescu, amândoi talente excepționale ale României, dispăruți mult prea devreme, clarificări privind popularitatea lui Kirculescu. Aceste intervenții au fost concepute pentru a crea o legătură caldă cu publicul și pentru a îmbogăți experiența auditivă prin câteva repere istorice și stilistice.

***

Muzeul Hallwyl din Stockholm, unde ICR Stockholm susține, în premieră, un eveniment, este un palat construit între 1893–1898 pentru Wilhelmina von Hallwyl, una dintre cele mai importante colecționare ale vremii. Donat statului în 1920 și deschis pentru public în 1938, muzeul păstrează peste 50.000 de obiecte în interioare somptuoase. Palatul este decorat îmbinând elemente renascentiste, baroce și rococo, alături de dotări moderne pentru vremea respectivă. Interioarele somptuoase reflectă statutul și rafinamentul elitei europene de la 1900.

Adela Liculescu va susține recitalul la pianul mare Steinway (1896), unul dintre obiectele emblematice ale palatului. Arhitectul casei, Isak Gustaf Clason, a proiectat pentru pian o carcasă decorativă în stil baroc, realizată special pentru a se potrivi cu salonul. Pianul simbolizează perfect îmbinarea dintre luxul artistic și modernitatea tehnică a epocii. Pianul a fost restaurat în 1990 la Steinway&Sons în New York, fiind una dintre atracțiile muzeului.

Concertele la pian de la Muzeul Hallwy păstrează atmosferă rafinată din saloanele de altădată, unde calitatea se îmbină cu eleganța.

***

Pianista română Adela Liculescu, născută la Craiova, stabilită în prezent la Viena, este distinsă cu premii internaționale, un muzician de cameră extrem de solicitat și un activ cercetător artistic. A obținut numeroase premii la competiții internaționale, având realizarea remarcabilă de a fi singura pianistă care a câștigat premiul întâi la cele două concursuri internaționale Brahms recunoscute la nivel mondial (Pörtschach și Detmold), în anul 2017. În plus, a fost distinsă cu premiul întâi la Prix du Piano Berna 2018 și la Concursul Bösendorfer Viena 2015. De asemenea, este laureată a Concursului George Enescu din București din 2021 și a Concursului Beethoven din Viena din 2013. Adela Liculescu a susținut concerte în prestigioase locații precum Musikverein și Konzerthaus din Viena, Palatele Schönbrunn și Belvedere din Viena, Filarmonica din Berlin, Filarmonica Gasteig din München, Stiftung Mozarteum și Haus für Mozart din Salzburg, Filarmonica din St. Petersburg, St. Martin-in-the-Fields din Londra, Palatul Regal din Varșovia și Palatul Primatului din Bratislava, precum și în numeroase alte săli de concert din Europa, Asia și America. Anul trecut a fost invitată, cu trei concerte, în Festivalul Kunst & Musikk (K&Mfest) din Stavanger, Norvegia, Începând din 2024, predă pian la MDW – Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena.