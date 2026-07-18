Piesele care domină vara 2026: cine se bate pentru titlul de „hitul verii"

Vara 2026 aduce o competiție neobișnuit de strânsă pentru titlul informal de „song of the summer" — un fenomen care, în ultimii ani, era dominat aproape exclusiv de hip-hop, dar care în acest sezon se împarte între pop, rap, colaborări internaționale și chiar piese vechi, readuse în prim-plan de streaming. Iată ce arată clasamentele Billboard și analizele publicațiilor de specialitate din SUA.

Drake, din nou în centrul verii

Drake domină conversația muzicală a verii 2026, susținut de lansarea a trei proiecte consecutive — Iceman, Maid of Honour și Habibti. Piesa „Janice STFU", al patrulea single de pe Iceman, a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, oferindu-i lui Drake un record: cele mai multe piese pe primul loc obținute de un artist solo masculin, depășindu-l pe Michael Jackson.

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BTS revine, Olivia Rodrigo și Taylor Swift, prezențe constante

Revenirea trupei BTS după aproape patru ani de pauză, cauzată de stagiul militar obligatoriu al membrilor, a fost unul dintre cele mai așteptate momente muzicale ale anului — single-ul „SWIM" a devenit rapid un eveniment global, nu doar o lansare obișnuită.

Olivia Rodrigo continuă seria de piese confesive cu „stupid song", al treilea single de pe albumul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, care a debutat direct pe primul loc în Billboard Global 200. Taylor Swift și-a extins universul muzical spre film, cu piesa „I Knew It, I Knew You", scrisă pentru Toy Story 5, din perspectiva personajului Jessie.

Fenomene virale și colaborări neașteptate

Dincolo de marile nume consacrate, vara 2026 are și câțiva outsideri care au reușit să domine playlisturile: remixul piesei „Stateside" al artistei PinkPantheress, cu vocea invitată a Zarei Larsson, a devenit un hit viral la câteva luni bune de la lansarea inițială a piesei. Don Toliver a intrat puternic în conversație cu „E85", descrisă de critici drept una dintre cele mai „addictive" piese ale sezonului. Madonna revine în prim-plan, la peste 20 de ani de la colaborarea sa cu Stuart Price la „Hung Up".

Un fenomen aparte îl reprezintă revenirea unor piese mai vechi în topuri: „Billie Jean" a lui Michael Jackson a atins din nou locul 1 în Billboard Global 200, la peste 40 de ani de la lansare, susținută de succesul filmului biografic Michael, iar „Beauty and a Beat" (Justin Bieber, feat. Nicki Minaj) a revenit puternic pe topurile globale Spotify după concertul lui Bieber de la Coachella.

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Ce se întâmplă pe scena muzicală românească

Spre deosebire de piața americană, unde topurile Billboard oferă date clare și verificabile, în România nu există deocamdată un clasament oficial, consolidat public, care să indice cu certitudine care este „hitul verii 2026" — motiv pentru care nu vom prezenta aici un top, ci doar câteva lansări confirmate ale sezonului.

Akcent a lansat single-ul „Sunt nebun după tine", gândit special pentru vara 2026, în paralel cu un turneu internațional extins — „That's My Name Tour" — cu date confirmate în București, Budapesta, Helsinki, Antalya, Gdansk și alte orașe, cu un final de sezon programat la Sala Palatului, pe 24 octombrie. Raluka a revenit cu „Queen In Puerto Rico", un remake modern al piesei „Puerto Rico", lansată inițial în 1987. CRBL a lansat single-ul „Sugar Daddy", în colaborare cu artista Tabita, iar Ștefania a lansat „Bon Bon", o piesă pop cu influențe orientale.

Vara 2026 aduce și un nou reper pentru scena de festival de pe litoral: proiectul NIBIRU, deschis oficial pe 16 iulie 2026, care găzduiește pe scena sa, pe parcursul sezonului, artiști români precum INNA, Delia, Theo Rose, Carla's Dreams, Antonia, Alex Velea, Alina Eremia, EMAA, Mario și Irina Rimes, alături de un line-up internațional care îi include pe Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe și Ozuna.