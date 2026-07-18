Fumul din Canada ajunge la finala Cupei Mondiale. Trump cere taxă pentru „neglijență intenționată"

Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada a acoperit vineri mai multe metropole americane, inclusiv New York, chiar cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey. Președintele american Donald Trump a reacționat printr-o amenințare neobișnuită: majorarea tarifelor vamale impuse Canadei, ca „despăgubire" pentru poluarea aerului, scrie Mediafax.

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Trump cere taxă pe fum

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a acuzat autoritățile de la Ottawa că nu își întrețin corespunzător pădurile, permițând ca Statele Unite să fie „invadate de aer stricat, poluat și nesănătos". Președintele american a calificat situația drept „neglijență intenționată" care devine „un eveniment anual" și costă SUA miliarde de dolari, susținând că prețul acestei poluări trebuie adăugat taxelor vamale pe care Canada le plătește deja pentru exporturile către SUA. Trump a anunțat că intenționează să discute pe acest subiect cu premierul canadian Mark Carney.

Declarațiile vin într-un moment în care relațiile comerciale dintre cele două țări sunt deja tensionate, după o serie de tarife și măsuri de retorsiune adoptate în ultimii doi ani. Deocamdată, administrația canadiană nu a anunțat dacă va răspunde oficial noii amenințări. În Ontario, provincia cea mai afectată de flăcări, autoritățile au anunțat noi investiții în avioane specializate pentru stingerea incendiilor, iar premierul Doug Ford a respins criticile venite din partea SUA, susținând că provincia își intensifică deja eforturile de combatere a focarelor. Peste 800 de incendii de vegetație erau active în Canada, potrivit ultimelor date.

Cum afectează fumul finala Cupei Mondiale

Norul de fum, purtat de vânt spre sud, a învăluit vineri orașul New York într-o ceață portocalie densă, reducând vizibilitatea și afectând inclusiv zona Statuii Libertății. Alertele privind calitatea aerului au rămas active în New York, Long Island și părți din nordul New Jersey, inclusiv în Bergen County, unde se află MetLife Stadium - locul unde se va disputa finala. Autoritățile au avertizat că poluarea cu particule fine ar putea atinge niveluri nesănătoase și au recomandat populației, mai ales copiilor și persoanelor cu afecțiuni cardiace sau respiratorii, să limiteze efortul în aer liber, să rămână în interior pe cât posibil și să poarte mască N95 sau KN95 atunci când ies afară.

Specialiștii avertizează că particulele fine rezultate din incendii pot afecta sistemul respirator și performanța fizică - un aspect relevant atât pentru cei doi finaliști, cât și pentru cei aproximativ 82.500 de spectatori așteptați pe stadion. FIFA monitorizează îndeaproape evoluția situației, dar nu a anunțat, până acum, nicio modificare a programului meciului.

Potrivit presei internaționale, ploile prognozate pentru sâmbătă ar putea îmbunătăți temporar calitatea aerului, deși există posibilitatea ca un nou val de fum să ajungă în regiune chiar înainte de startul partidei, duminică.

Un finalul cu miză dublă

Dincolo de tensiunea meteorologică, finala vine cu o miză politică suplimentară: printre spectatorii așteptați se numără premierul spaniol Pedro Sánchez, critic ferm al lui Trump, alături de regele Spaniei. Organizatorii au pregătit, de asemenea, un spectacol de amploare pentru pauza meciului, după modelul Super Bowl-ului, cu artiști precum Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa BTS așteptați pe scenă.

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