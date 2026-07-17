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Răspunsul savuros al lui Nicușor Dan când a fost întrebat de ce agenda lui arată diferit: „Mai desenează și copiii”

de Redacția Jurnalul    |    17 Iul 2026   •   21:40
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Răspunsul savuros al lui Nicușor Dan când a fost întrebat de ce agenda lui arată diferit: „Mai desenează și copiii”
Ce se află în agenda pe care Nicușor Dan o poartă mereu cu el

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, într-un interviu pentru Observator, câte agende folosește pe an și cum a primit cadou o cutie întreagă de la o firmă.

Președintele Nicușor Dan a vorbit, în interviul acordat Observator, despre agenda pe care o folosește zilnic. Șeful statului a spus că foloseşte în jur de trei agende pe an.

Președintele a spus că agenda actuală a fost începută pe 18 martie 2026 și e aproape de final. El a precizat, cu umor, că uneori și copiii lui desenează în ea.

Nicușor Dan a explicat că folosește, în medie, trei agende pe an.

Președintele a povestit că și-a cumpărat inițial o singură agendă, de la o firmă anume. Ulterior, compania i-a trimis o cutie întreagă la Cotroceni, drept cadou.

Reprezentanții firmei i-au spus că au observat că folosește produsul lor și au vrut să îi mulțumească astfel.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Nicușor Dan agende cadou
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