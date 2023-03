Baritonul italian RICCARDO NOVARO, aplaudat la Théâtre des Champs-Elysées – Paris, invitat la Sala Radio

Miercuri, 29 martie 2023 (19:00), îl veți asculta alături de ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO, sub bagheta dirijorului de origine libaneză TOUFIC MAATOUK. În 2015, acesta a debutat ca dirijor într-una dintre cele mai cunoscute săli de concerte din lume - Carnegie Hall, New York - cu Messa di Gloria de Puccini, moment urmat de debutul (în 2016) la Teatro San Carlo din Napoli cu Recviemul lui Mozart.

Programul serii de la Sala Radio cuprinde două lucrări semnate de compozitorul italian DOMENICO CIMAROSA, care a creat 80 de opere, cea mai cunoscută fiind Il matrimonio segreto (Căsătoria secretă), a cărei uvertură va deschide concertul de la Sala Radio. Veți asculta apoi Il maestro di cappella, un fermecător intermezzo comic, care portretizează un maestru ce repetă cu o orchestră, imitând amuzant sunetele instrumentelor muzicale, cu baritonul Riccardo Novaro în prim plan, cel care a fost aplaudat în acest rol, de curând, la Musikverein din Viena. Seara se va încheia cu Requiem în do minor semnat de alt compozitor italian – ANTONIO SALIERI, partitură prezentată pentru întâia dată pe o scenă din România. Evenimentul se va derula cu participarea CORULUI ACADEMIC RADIO (dirijor: CIPRIAN ȚUȚU).

TOUFIC MAATOUK este dirijor al Orchestrei Filarmonicii Libaneze, precum şi Director Artistic al Festivalului Internaţional „Beirut Chants” şi al stagiunii de muzică de cameră prezentate de Universitatea „Antonine” din Liban. Se află la conducerea departamentului vocal al Conservatorului Naţional din Liban, fiind, de asemenea, director şi lector la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii „Antonine”. Este Doctor în Muzicologie, titlu obţinut de la Istituto Pontificio di Musica Sacra din Roma.

A colaborat cu numeroase orchestre precum: Lebanese Philharmonic Orchestra (Liban), Orchestra di San Carlo (Napoli), Orchestra Giovanile Mediterranea (Palermo), Orchestra Roma Sinfonietta (Roma), Orchestra de Cameră Radio (Bucureşti), New England Symphonic Ensemble (New York), Orchestra Los Angeles Sinfonietta (Los Angeles), Saint Petersburg Symphony Orchestra (Rusia), Kiev Symphony Orchestra (Ucraina).

RICCARDO NOVARO a apărut în rolul lui Dandini (La Cenerentola) la Opera din Paris, Opera de Stat Bavareză și Irish National Opera din Bavaria, și a întruchipat rolul Raimbaud (Le Comte Ory) la Royal Concertgebouw Amsterdam, Taddeo (L'Italiana in Algeri) atât la Opéra National de Bordeaux, cât și la Festivalul de Beaune, Prosdocimo (Il Turco in Italia) la Lausanne, Bartolo (Il Barbiere di Siviglia) la Rouen, Reggio Emilia și Modena sub bagheta lui Leonardo Sini, și la Festivalul Grange cu Orchestra Simfonică din Bournemouth condusă de David Parry.

Printre cele mai importante roluri din trecut se numără Contele Robinson în Il Matrimonio segreto de Cimarosa la Opéra National de Lorraine, Clistene în Olimpiada de Vivaldi sub conducerea lui Jean-Christophe Spinosi atât la Théâtre des Champs-Elysées și la Theater an der Wien și Astolfo în Orlando furioso de același compozitor la Teatrul La Fenice - Veneția.

Aclamat atât pentru agilitatea sa vocală seducătoare, cât și pentru versatilitatea sa, repertoriul vast al lui Riccardo Novaro include compozitori variați, precum Monteverdi (Testo în Il Combattimento di Tancredi e Clorinda), Handel (Argante în Rinaldo; Achilla în Giulio Cesare; Elviro în Serse), Donizetti (Malatesta în Don Pasquale; Belcore și Dulcamara în L'Elisir d'amore), Verdi (Il Cavalier Belfiore în Un Giorno di regno), Puccini (Schaunard în La Bohème) și Britten (Donald în Billy Budd).

Printre angajamentele recente și viitoare se numără Alcina de Händel (Melisso) alături de Cecilia Bartoli - într-o producție Gianluca Capuano/Damiano Michieletto la Teatro del Maggio Musicale din Florența și Barbiere di Siviglia (Bartolo) de Rossini la Teatro Regio Torino.