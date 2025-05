Rocanotherworld celebreaza cea de-a zecea editie intr-un nou decor

Aflat la doar 10 km din centrul Iasului, spatiul de desfasurare al celei de-a zecea editii Rocanotherworld se afla in inima colinelor in care se intind viile cramei Gramma Wines, un producator local implicat in viata culturala si sociala a orasului, dar si un exemplu de antreprenoriat organic si sustenabil, avand zeci de etichete premiate la concursurile de profil desfasurate in plan international in ultimii ani.

„Ne onoreaza sa fim gazda festivalului Rocanotherworld – un eveniment care aduce impreuna oameni faini, muzica buna si energie creativa. La Gramma ne place la nebunie sa primim musafiri, sa impartasim povestea noastra si sa aratam lumii ce potential extraordinar are terroir-ul vitivinicol al Iasului.” mentioneaza Marian Olteanu, fondator Gramma Wines.

Accesul la festival va fi facilitat cu sprijinul autoritatilor locale prin organizarea unor curse regulate din si spre oras. Organizatorii incurajeaza transportul alternativ, cu bicicleta sau ride sharing, mentinand directia sustenabila si prietenoasa cu mediul asumata inca din 2020.

În spiritul #beforothers si incurajand implicarea tinerilor in demersurile cu care rezoneaza, inscrierile pentru voluntari la aceasta editie Rocanotherworld se realizeaza pana pe 30 mai, iar formularul este disponibil online. Vendorii se pot inscrie pentru participarea in cadrul festivalului completand formularul disponibil online. Sunt asteptati atat furnizori din zona de food, cat si artizani si creativi, iar deadline-ul pentru transmiterea propunerilor este de 30 mai.

Abonamentele si biletele pentru editia din acest an sunt disponibile pe site-ul oficial www.rocanotherworld.com, unde vor fi actualizate in mod constant informatiile despre programul editiei si toate noutatile legate de festival. Pana pe 31 mai, biletele si abonamentele pot fi achizitionate la pragul de Late Bird, iar incepand cu 1 iunie, acestea vor fi disponibile la preturile accesului general.

Începand cu data de 1 iunie si pana la finalul festivalului, persoanele care achizitioneaza bilete sau abonamente cu un card Banca Transilvania beneficiaza de o reducere de 20%. Reducerea se aplica automat in platforma de achizitie, la check-out, prin selectarea „BT” ca modalitate de plata.

Rocanotherworld isi mentine angajamentul fata de accesibilitate si incluziune, printr-o serie de categorii de bilete concepute pentru a raspunde nevoilor publicului sau. Pentru a sustine participarea tinerilor la evenimente culturale, elevii si studentii beneficiaza de o reducere de 50% la bilete si abonamente , pe baza unui document doveditor prezentat la intrare. În acelasi spirit, persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora au acces gratuit , prin completarea unui formular disponibil online. Copiii cu varsta sub 12 ani pot participa gratuit , insotiti de un adult posesor de bilet. Abonamentele sunt adaptate diferitelor categorii de public, iar biletele de grup vin cu preturi avantajoase pentru cei care aleg sa participe impreuna. Au fost lansate si biletele pe zile, dedicate celor care doresc sa participe doar la anumite activitati.

Programul acestei editii este actualizat in mod constant pe www.rocanotherworld.com

Cea de-a noua editie a festivalului Rocanotherworld a avut loc intre 20 si 23 iunie 2024 la Iasi. Reuniti de cele trei valori ale festivalului, #becurious, #bedifferent si #beforothers, cei peste 18.000 de participanti s-au bucurat de concerte, jocuri educative, activitati recreative, dezbateri, instalatii artistice si multe alte experiente.

Organizatori: Asociatia Industrii Creative, Showberry

Partener principal: Banca Transilvania

Sponsori: PENNY, Pepsi, Ness, Ciuc, Gramma Wines, Vitamin Aqua

Partener cultural: Institutul Francez din Romania la Iasi

Parteneri institutionali: Primaria Comunei Barnova, Primaria Iasi, Consiliul Judetean Iasi, CTP Iasi

Parteneri de promovare: WINK Public Multimedia, Aeroportul Iasi, IULIUS

Parteneri media: Radio Guerrilla, Viva Fm, BZI, Carturesti, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Iasi in Oras, Life.ro, Like5, Observator Cultural, Polifonic, Revista Biz, The Trends, Ziarul de Iasi, Zile si Nopti.

***

Rocanotherworld este un festival explorator de muzica, arta, ganduri, oameni si idei, care a luat nastere la Iasi in 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu, fiind organizat de Asociatia Industrii Creative si Showberry. Acesta reprezinta o calatorie colectiva, o stare de spirit, o celebrare a vietii prin (re)conectarea la valori, o efervescenta culturala si o conturare a felului de-a fi - curios, diferit si pentru ceilalti.

Asociatia Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld si Classix din Iasi, avand drept scop revitalizarea culturala a orasului, angrenarea comunitatilor creative si implicarea in viata civila a societatii prin actiuni care promoveaza spiritul proactiv, contributiv si participativ.

Showberry este un startup castigator al programului Investeste in oameni! Din 2015 dezvolta proiecte culturale si creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice si evenimente tematice din regiunea de nord-est a Romaniei. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alaturi de Asociatia Industrii Creative.