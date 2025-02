Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu încheie turneul Melodie Dor Magie la Ateneul Român, pe 17 februarie 2025

Biletele pentru concertul de la Ateneu sunt disponibile aici: https://oveit.com/hub/event/ruxandra-donose-si-sergiu-tuhutiu-m7eDO8nx?language=ro

Programul acestui recital special cuprinde lucrări în șase limbi diferite, de la arii celebre de operă precum Lascia ch'io pianga de Händel și Habanera din Carmen de Bizet, până la piese contemporane ca Memory din musicalul Cats și șlagărul francez Je suis malade.

Din repertoriul românesc, publicul va putea asculta Bade, pentru ochii tăi de Tiberiu Brediceanu și Tu ești primăvara mea de Florin Bogardo.

Este o bucurie deosebită să încheiem acest turneu la Ateneul Român, o sală cu o acustică și o istorie incredibile. Programul pe care l-am pregătit împreună cu Ruxandra este o adevărată sărbătoare a melodiei în toate formele ei, de la operă la musical și șansonetă. Publicul va descoperi nu doar diversitatea stilistică a repertoriului, ci și povestea din spatele fiecărei piese, spune pianistul Sergiu Tuhuțiu.

Acest recital de la Ateneul Român reprezintă pentru mine nu doar încheierea unui turneu minunat, ci și, așa cum spune și Sergiu, o sărbătoare a muzicii în toate formele ei. Alături de Sergiu Tuhuțiu, am pregătit un program care traversează epoci și stiluri muzicale, de la baroc la contemporan, un program care vorbește despre frumusețea melodiei în șase limbi diferite. Sper ca publicul să simtă aceeași bucurie și emoție pe care o trăim noi de fiecare dată când interpretăm aceste piese minunate, adaugă mezzosoprana Ruxandra Donose.

Concertul de la București vine după o serie de recitaluri de mare succes susținute în cadrul turneului național Melodie Dor Magie în anul 2024 în orașe din România precum Galați, Brașov, Iași, Deva, Bistrița, dar și din afara țării, precum Viena, Paris și Roma, unde cei doi artiști, pe care îi leagă o prietenie de peste 12 ani, au adus în prim plan frumusețea melodiei în toate formele sale.

Program concert Ateneul Român:

Georg Friedrich Händel - Lascia ch'io pianga

Franz Schubert - Ständchen

Tiberiu Brediceanu – Bade, pentru ochii tăi

Gabriel Fauré – Les berceaux

Gioacchino Rossini - Canzonetta spagnuola

Vincenzo Bellini - Vaga Luna

Doina Badea - Când eram copii odată

Victor Herbert - Art Is Calling for Me

Jean-Jacques Goldman / Céline Dion - S'il suffisait d'aimer

Serge Lama / Alice Dona - Je suis malade

Andrew Lloyd Webber - Memory

Georges Bizet - Habanera

Florin Bogardo - Tu ești primăvara mea

ITINERAR:

Avanpremieră internaţională

14 octombrie, ora 19 – Viena, Bank Austria Salon, în Festivalul Internaţional ProPatria

30 noiembrie, ora 19 – Paris, Salle Rachmaninoff, în Turnee de poveste pretutindeni

2 decembrie, ora 19 – Roma Palazzo della Canceleria, în Turnee de poveste pretutindeni

Avanpremieră naţională

4 decembrie, ora 19 – Turnee de poveste... pretutindeni - Bucureşti, Ateneul Român (cu Teodora Gheorghiu, Sorin Coliban și Diana Ionescu, Leontina Văduva și Cătălin Răducanu)

Turneu naţional

5 decembrie – Galaţi, Teatrul de Operă şi Operetă “Nae Leonard”

7 decembrie – Braşov, Sala Patria

10 decembrie – Iaşi, Palatul Culturii

12 decembrie – Deva, Teatrul de Artă

13 decembrie – Bistrița, Palatul Culturii

17 februarie 2025, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român

Melodie, Dor, Magie este un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de poveste.

Producător: Pro Contemporania

Organizator: Filarmonica George Enescu din Bucureşti

Partener de tradiție: JTI

Sponsori: ORKLA FOODS, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri: The Culture Club, Asociaţia pentru comunicare, transparenţă şi artă ACTA

Parteneri culturali naţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Mediatrust, RFI România, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea zilei

BIOGRAFII

Mezzosoprana Ruxandra Donose

Printre cele mai cunoscute și apreciate mezzosoprane din generația sa, Ruxandra Donose a captat atenția publicului și a criticii de specialitate în teatre de operă și săli de concerte din întreaga lume. Asociată inițial mai mult cu stilul Belcanto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani s-a îndreptat spre repertoriul dramatic german și italian, bucurându-se de un enorm succes în rolul Kundry din opera „Parsifal“ de Wagner cu Filarmonica din Berlin sub bagheta lui Sir Simon Rattle, în Elektra din opera „Orest“ de Manfred Trojahn la Opera din Zürich sau Sieglinde în „Walkiria“ de Wagner, la Londra, sub bagheta lui Vladimir Jurowski.

Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra Donose a lucrat cu dirijori precum Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Charles Dutoit etc. Renumita mezzosoprană a interpretat și a înregistrat și mult repertoriu baroc pentru EMI, Deusche Gramphone, Decca, Naive și alte importante case de discuri, cu orchestre ca Armonia Atenea, La Cetra, Concerto Köln, I Barrochisti etc. Repertoriul său mai cuprinde și multe lucrări vocal simfonice sau lieduri. Înregistrarea ei cu Stabat Mater de Dvořák sub bagheta lui Giuseppe Sinopoli a fost nominalizată la cea de-a 44-a ediție a premiilor Grammy.

Printre proiectele sale recente se numără recitaluri de lied la Viena, opera "Tristan și Isolda" de Wagner la Tokio, sub bagheta lui Marek Janowski și premiera americană a operei "Innocence“ de Kaija Saariaho la opera din San Francisco.

Pianistul Sergiu Tuhuțiu

A absolvit studiile de licență la Universitatea Națională de Muzică din București în 2006, și două programe de Masterat în interpretare pianistică la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În 2011 primește o bursă de studii și se stabilește la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music. În anul 2018 obține diploma de Advanced Music Production and Sound Engineering la Abbey Road Institute din Londra, iar în 2022, titlul de doctor din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Sergiu Tuhuțiu este un artist plurivalent care în afara activității concertistice compune muzică clasic-minimalistă, muzică de film sau pop-jazz cu influențe electronice, face fotografie, producție muzicală, inginerie de sunet, scrie poezie și eseu. Este deopotrivă pasionat de sunet și de artele vizuale.

Este fondator și președinte al asociației Lipatti Music Production și inițiatorul proiectelor In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours și Leading Young Musicians. În 2015, Sergiu Tuhuțiu împreună cu cântăreața americană Peisha McPhee au lansat un nou proiect de duet muzical crossover numit Chopin Meets Broadway. Acest spectacol unic a devenit curând popular, având debutul la Hollywood în octombrie 2016. Au urmat alte spectacole în Europa, New York și California, având invitați de renume precum actrița și cântăreața Katharine McPhee și violoncelista Bingxia Lu.