„Sfânta Maria în Armonie Româno-Albaneze” – Concert extraordinar al sopranei Arlinda Morava pe 10 septembrie la Sala I. C. Brătianu

Invitaţii seratei vor fi: Theodora Stanciu – actriţă, Adriana Alexandru – pian, Gladiola Lamatic – soprană, Mona Dobrişan – actriţă, Meda Topîrceanu – mezzosprană, Alexandru Olteanu – tenor, Darius Moisa – tenor, Iosif Preda – interpret. Gazda serii va fi jurnalista Luiza Stănescu.

Concertul propune o călătorie sonoră și emoționantă prin repertoriul celor două culturi, aducând în prim-plan piese tradiționale și compoziții de mare sensibilitate, interpretate cu devotament de soprana Arlinda Morava. Seara va fi îmbogățită de momente poetice, creându-se un fir narativ care leagă versul de muzică și transformă întregul spectacol într-o experiență memorabilă.

Evenimentul promite să fie nu doar un concert, ci o celebrare a spiritualității, a identității culturale și a legăturilor profunde dintre România și Albania. Publicul va avea ocazia să trăiască o seară deosebită în care arta vocală, tradiția și poezia se unesc într-o armonie sublimă. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Despre Arlinda Morava

Prezenţă plină de farmec şi culoare, Arlinda Morava supranumită şi Diva muzeelor, este soprană de origine albaneză, atașat cultural al Ambasadei Albania în România și unul dintre cei 12 copii botezați de Maica Tereza. De asemenea, Arlinda a fost unul dintre cei 12 artiști internaționali invitati la cel mai mare concert umanitar din lume, dedicat beatificării Maicii Tereza, în anul 2019.

Arlinda Morava îmbină talentul muzical cu cel actoricesc,fiind şi protagonistă în piesa de teatru „Nunta,” de Cehov, regizată de Beatrice Rancea.

Implicată permanent în diverse acțiuni umanitare, Arlinda Morava promovează uniunea culturală dintre România și Albania şi împleteşte cariera diplomatică şi cea artistică.