Shakira adună o mulțime record la Rio de Janeiro, depășind așteptările autorităților braziliene

Evenimentul, organizat sâmbătă seara, face parte din turneul „Las Mujeres Ya No Lloran” și a transformat din nou Copacabana într-o scenă globală pentru spectacole de amploare, mai scrie Euronews.

Primarul orașului, Eduardo Cavaliere, a descris concertul drept un moment istoric. El a estimat că show-ul va genera aproximativ 155 de milioane de dolari pentru economia locală. Datele oficiale arată că astfel de concerte gratuite au devenit o strategie a orașului pentru a stimula turismul în perioada dintre carnaval și sezonul estival. În ultimii ani, evenimente similare au dus la creșteri semnificative ale rezervărilor și consumului în hoteluri, restaurante și magazine.

Artista a urcat pe scenă cu peste o oră întârziere, în jurul orei 23:00, în fața hotelului Copacabana Palace. În aer, dronele au format mesajul „I love you, Brazil”, în timp ce mulțimea aștepta pe plajă. Concertul a inclus hituri precum „Hips Don’t Lie”, „La Tortura” și „La Bicicleta”, iar finalul a fost marcat de celebra colaborare cu Bizarrap.

Pe scenă au urcat și artiști brazilieni precum Anitta, dar și veterani ai muzicii locale. Evenimentul a egalat recordurile recente stabilite de concertele susținute de Madonna în 2024 și Lady Gaga în 2025, confirmând statutul Copacabanei ca epicentru al spectacolelor de masă în aer liber.

Shakira a subliniat relația sa cu publicul brazilian, care datează din anii ’90. Artista a declarat în fața mulțimii că a venit prima dată în Brazilia la 18 ani, visând să cânte pe o scenă de asemenea amploare. Criticii de muzică consideră că acest concert reprezintă punctul culminant al unei relații culturale construite în timp între artistă și publicul din regiune.

Pentru gestionarea evenimentului, autoritățile au mobilizat aproape 8.000 de agenți de securitate. Au fost instalate numeroase puncte de control și s-au folosit tehnologii precum drone și camere cu recunoaștere facială. Concertul nu a fost doar un spectacol muzical, ci și un eveniment cu impact social și simbolic, care a reunit oameni din toată Brazilia și din alte țări.

