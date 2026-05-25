Hagi debutează la națională, Craiova rămâne fără vacanță

Doar că fotbalul modern nu mai lasă aproape deloc timp pentru romantism. În spatele prezentărilor, al optimismului și al discursurilor despre reconstrucție, începe imediat realitatea unui calendar sufocant. Iar cluburile care vor reprezenta România în Europa privesc deja spre această perioadă cu mai multă îngrijorare decât entuziasm. Mai ales Universitatea Craiova.

Campioana României aproape că nu are timp să respire. Oltenii vor intra în preliminariile UEFA Champions League pe 7 iulie, adică absurd de devreme pentru o echipă care tocmai a terminat un sezon lung și consumator de energie. În teorie, vara ar trebui să însemne refacere, cantonamente, transferuri și reorganizare. În practică însă, Craiova pare că va intra direct din fiesta titlului în cel mai greu examen al noului sezon: Champions League.

Iar exact peste această perioadă vin și amicalele echipei naționale.

Hagi a anunțat deja că pentru partidele cu Georgia, programată în deplasare pe 2 iunie, și Țara Galilor, acasă, pe 6 iunie, va folosi formule diferite de echipă. Este logic. Noul selecționer are nevoie să vadă jucători, să testeze relații de joc și să înțeleagă rapid pe cine se poate baza în noul proiect.

Problema este că, indiferent câte rotații va face, simpla convocare scurtează și mai mult vacanța unor fotbaliști care aproape că nu vor avea deloc pauză între finalul sezonului intern și începutul aventurii europene. Iar Craiova trimite la lot exact nucleul important al echipei. Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău, David Matei și Tudor Băluță vor intra practic într-un nou ciclu de efort fără o perioadă reală de recuperare.

Iar aici apare marea problemă a fotbalului românesc: exact echipele care trebuie să aducă puncte europene României sunt cele care au cel mai puțin timp să se pregătească pentru Europa.

În marile campionate există loturi largi, rotații și resurse suficiente pentru a absorbi astfel de perioade. Cluburile românești nu au acest lux. La noi, câteva săptămâni pierdute pot schimba complet un început de sezon european. Iar preliminariile din iulie sunt întotdeauna cele mai dificile, pentru că echipele intră nepregătite complet, fără ritm și cu relațiile de joc încă nefixate.

Pleacă Bancu și Baiaram?

Mai ales că la Craiova nici măcar lotul nu pare complet stabil.

Despre Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram se vorbește tot mai des că ar putea pleca în străinătate, după sezonul excelent făcut în Bănie. Și este normal să existe interes. Bancu rămâne unul dintre cei mai constanți jucători români ai ultimilor ani, iar Baiaram traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale, dincolo de visul lui de a pleca în străinătate după ce a luat titlul în Bănie.

Numai că pentru Craiova o eventuală despărțire de ei exact înaintea preliminariilor europene ar însemna o reconstrucție făcută pe fugă, în plină vară. Practic, stafful tehnic ar trebui să integreze rapid jucători noi, să refacă relații de joc și să pregătească meciuri decisive aproape simultan.

Și exact aici apare paradoxul acestei veri. Pentru suporteri, tabloul arată spectaculos: Craiova campioană, mulți jucători la echipa națională, Hagi selecționer, Champions League la orizont. Pentru antrenori și preparatori fizici însă, vara aceasta arată mai degrabă ca un maraton comprimat într-o perioadă imposibil de scurtă. Pentru că între sărbătoarea titlului, convocările la lot, cantonamente, posibile transferuri, și debutul european din 7 iulie, nu există pauză reală.

Iar în preliminariile Champions League nu există acomodare. Nu există răbdare. Și nici timp pentru experimente. Intri direct în examen, iar dacă te bazezi pe faptul că ai plase de siguranță Europa League sau Conference League nu înseamnă că vei prinde faza principală a unei ligi în toamnă.

U Cluj, tot devreme

Nici U Cluj nu respiră mai liniștit. Ardelenii vor începe aventura din preliminariile UEFA Europa League pe 9 iulie, iar entuziasmul extraordinar al sezonului trecut trebuie acum transformat rapid într-o echipă competitivă pentru ritmul european, mai ales că „U” nu va fi cap de serie la nicio tragere la sorți. Nici acum, în Europa League, nici dacă va ajunge în Conference League.

CFR și avantajul timpului

În schimb, CFR Cluj va avea un mic avantaj important: va intra în competiție abia din turul 2 preliminar, pe 23 iulie. Două săptămâni suplimentare poate că nu par mult pentru suporteri, dar pentru noul antrenor care se va instala după plecarea lui Pancu poate însemna enorm: cantonament puțin mai lung, transferuri integrate, mai puține accidentări, clarificarea unor relații de joc.

Iar în fotbalul românesc modern, unde diferențele de valoare nu mai sunt uriașe, exact aceste detalii decid deseori calificările.

Problema tuturor cluburilor românești rămâne aceeași: în timp ce echipele din campionatele puternice încep competițiile europene târziu și au loturi uriașe, echipele noastre intră în focurile Europei aproape imediat după vacanță, pe caniculă.

Practic, sezonul european începe înainte ca noul sezon să înceapă cu adevărat, pe 16 iunie, când își vor afla adversarele și preliminariile continentale.