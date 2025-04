Soprana Teodora Gheorghiu și pianistul Sergiu Tuhuțiu, în Zâmbetul Muzicii  la Palatul Culturii din Iași

Recitalul face parte din seria de evenimente de succes Concert la Palat, care a devenit deja o tradiție apreciată de publicul ieșean.

Zâmbetul Muzicii nu este un simplu recital, ci o invitație la bucurie prin intermediul muzicii, unde arii celebre sunt interpretate într-o manieră atrăgătoare și plină de căldură, așa cum soprana Teodora Gheorghiu și-a obișnuit publicul.

Cei doi artiști nu sunt la prima întâlnire cu publicul din Iași, Sergiu Tuhuțiu a susținut un recital Chopin la Palat în luna februarie a acestui an: ”Am o amintire foarte plăcută de la recitalul precedent și mă bucură reîntâlnirea cu publicul ieșean care mi s-a părut cald, atent și plin de curiozitate.”(pianistul Sergiu Tuhuțiu)

Sergiu Tuhuțiu nu este doar un pianist clasic, el este un creator de experiențe muzicale complete. După ce a studiat la cele mai prestigioase conservatoare din Europa și a obținut Artist Diploma la Royal College of Music din Londra, artistul și-a extins orizonturile în producție muzicală la celebrul Abbey Road Institute.

”Fiecare concert pe care îl susținem în țara noastră ne face bine în primul rând nouă, pentru că ne simțim aproape de cei care vin să ne asculte. Abia așteptăm să revedem publicul ieșean.” spune soprana Teodora Gheorghiu

Teodora Gheorghiu și Sergiu Tuhuțiu vor oferi publicului un program variat ce pune în valoare frumusețea și expresivitatea muzicii clasice într-un cadru arhitectural de a cărui frumusețe se bucură anual mii de turiști.

Iubitorii de muzică din Iași sunt invitați să descopere sau să redescopere zâmbetul muzicii clasice într-o interpretare plină de sensibilitatea celor doi artiști, recitalul cuprinzând atât lucrări din repertoriul clasic francez și italian, cât și piese scrise de compozitori români, între care și celebra Doina Stăncuței de Tiberiu Brediceanu.

Zâmbetul muzicii este un turneu Procontemporania 20 din seria Turnee de poveste.

PROGRAM MUZICAL

Georg Friedrich Händel - Non disperar, chi sa? din opera Giulio Cesare

Henri Duparc - Phidylé

Reynaldo Hahn - À Chloris

Reynaldo Hahn - Quand je fus pris au Pavillon

Felicia Donceanu - Bâlci în Aldebaran

Tiberiu Brediceanu - Doina Stăncuței

Pietro Mascagni - Son pochi fiori din opera L`Amico Fritz

Theodor Grigoriu - Muzica din opereta Valurile Dunării

Erik Satie - La Diva de L’Empire

Erik Satie - Je te veux

Francis Poulenc - Les chemins de l’amour

Frederick Loewe - I could have dance all night din musicalul My fair Lady

BIOGRAFII

Teodora Gheorghiu

Soprana Teodora Gheorghiu a absolvit cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, destinul ei muzical fiind influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julián Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. La Opera din Viena a interpretat roluri ca Adele („Liliacul”), Regina Nopții („Flautul fermecat”), Nanetta („Falstaff”), Fiakermilli („Arabella”), Adina („Elixirul dragostei”), Elvira („Italianca în Alger”), Sophie („Werther”), Eudoxie („La juive”). A colaborat cu nume sonore ale scenei muzicale internaționale, ca Juan Diego Florez, Neil Shicoff, Leo Nucci, Ramón Vargas, Seiji Ozawa, Adam Fischer, Marco Armiliato, Bertrand de Billy sau Franz Welser- Möst.

După colaborarea cu Opera de Stat din Viena, în 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu al celebrei soprane Anna de Amicis care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček. A fost numit Discul lunii de către Internațional Record Review şi de Opera Magazine și a fost Discul săptămânii la BBC Radio timp de trei săptămâni la rând.

În ultimul deceniu a apărut pe multe scene de operă în rolul Mimì din Boema de Puccini, în rolul Contesei în „Nunta lui Figaro” de Mozart (pe care l-a abordat şi într-un turneu susţinut în Japonia), în rolul Violeta din „Traviata” de Verdi, Nedda din „Paiaţe” de Leoncavallo şi nu numai.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la genul operei. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri cu programe variate, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică. În anul 2018 a revenit în România pentru un turneu extraordinar de recitaluri în mai multe orașe ale țării, iar în 2023, alături de pianista Diana Ionescu, a susținut Turneul național de lieduri Franz Schubert.

Pianistul Sergiu Tuhuțiu a absolvit studiile de licență la Universitatea Națională de Muzică din București în 2006 și două programe de Masterat în interpretare pianistică la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

În 2011 primește o bursă de studii și se stabilește la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music. În anul 2018 obține diploma de Advanced Music Production and Sound Engineering la Abbey Road Institute din Londra, iar în 2022, titlul de doctor din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Sergiu Tuhuțiu este un artist plurivalent care în afara activității concertistice compune muzică clasic-minimalistă, muzică de film sau pop-jazz cu influențe electronice, face fotografie, producție muzicală, inginerie de sunet, scrie poezie și eseu. Este deopotrivă pasionat de sunet și de artele vizuale.

Este fondator și președinte al asociației Lipatti Music Production și inițiatorul proiectelor In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours și Leading Young Musicians. În 2015, Sergiu Tuhuțiu împreună cu cântăreața americană Peisha McPhee au lansat un nou proiect de duet muzical crossover numit Chopin Meets Broadway. Acest spectacol unic a devenit curând popular, având debutul la Hollywood în octombrie 2016. Au urmat alte spectacole în Europa, New York și California, având invitați de renume precum actrița și cântăreața Katharine McPhee și violoncelista Bingxia Lu.