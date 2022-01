Stagiunea de marți seara. Recital de violoncel

Stagiunea de marți seara propune, din nou, o întâlnire cu doi tineri muzicieni ale căror nume au reușit să atragă atenția prin succese remarcabile. Violoncelista Izabela Ghergu este studentă la Universitatea Națională de Muzică din București clasa prof.univ.dr. Marin Cazacu.

Pianistul Gabriel Gîțan a urmat cursurile de licență și master ale aceleiași prestigioase instituții de invățământ, la clasa prof. univ. dr. Viniciu Moroianu. Cei doi muzicieni au fost deja consacrați prin premiile câștigate la a importante concursuri naționale și internaționale.

Izabela Ghergu a fost fost bursieră a Fundației Regale Margareta a României, în programul Tinere Talente (2015-2017), a Fundației Adriana și Martin Sternin (2013-2020) și a Asociației SoNoRo, în programul SoNoRo Interferențe (2017). De asemenea, participă la Proiectul ConnectArts al Asociației Culturale Isvor (2018); Proiectul METRIC, Erasmus+ (Glasgow, 2018); Proiectul COOLsound (2018); Proiectul PerformArt, UNMB (2019); Proiectul Laboratorul de Muzică, (2020); Proiectul Young Musicians, Ambassadors of the National University of Music Bucharest (2020).

Gabriel Gâțan a beneficiat de Bursa de Excelență oferită de UNMB pentru realizări artistice semnificative de două ori, în 2018 și în 2021. în decembrie 2019, a fost invitat să cânte în seria concertelor de muzică clasică de la Saint Martin in The Fields - Trafalgar Square, Londra, realizate în parteneriat cu ICR. A colaborat și cu Institutele Culturale Maghiare, susținând recitaluri de pian la sediile acestora din Paris și Londra în 2017, respectiv 2018. La Concursul Internațional „George Enescu”, ediția 2021, a fost acompaniator oficial la secțiunile vioară și violoncel, fiindu-le partener de scenă în lucrările enesciene impuse laureaților cu premiul I și III de la violoncel și cu premiul II de la vioară.

În seara silei de 11 ianuarie, Izabela Ghergu și Gabriel Gâțan se vor întâlni pe scena Săii mici a Ateneului Român unde vor concerta, pentru prima oară împreună, în cadrul Stagiunii de marți seara.