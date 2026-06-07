Taylor Swift a devenit oficial cea mai bogată cântăreață din toate timpurile

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, interpreta unor hituri precum ''Shake it Off'', a devenit miliardară în 2024, în urma turneului Eras Tour.



Potrivit revistei Forbes, Swift este una dintre compozitoarele cu cel mai mare succes comercial din toate timpurile.



În 2020, Swift a marcat industria muzicală după ce și-a reînregistrat aproape toată discografia, iar ca urmare, toate drepturile de autor i-au revenit în mod direct.



Forbes afirmă de asemenea că turneul artistei Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii, încasări care s-au ridicat la 2,2 miliarde de dolari. Cu banii din turneu, artista a cumpărat înregistrările master originale ale pieselor ei, potrivit revistei.



La începutul carierei, Swift a semnat un contract cu casa de discuri Big Machine, alături de care și-a înregistrat primele șase albume. Casa de discuri a vândut, în 2019, drepturile asupra albumelor contra unei sume de peste 300 de milioane de dolari unui companii deținute de fostul manager muzical Scooter Braun.



Swift spune că vânzarea s-a făcut fără acordul ei.



În 2020, Braun a vândut la rândul lui drepturile firmei de investiții Shamrock Capital din Los Angeles, de la care Swift le-a cumpărat ulterior.



În 2025, Swift a anunțat că răscumpărat drepturile asupra primelor sale șase albume.



Clasamentul miliardarilor realizat de Forbes se bazează în mare parte pe informații disponibile public cum ar fi acțiuni, proprietăți și alte bunuri de lux. Sumele sunt considerate inexacte și sunt uneori contestate.

AGERPRES