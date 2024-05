Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian anunţă programul din OPERETA LOUNGE pentru luna mai

9 Mai – Dragă Ana – One Woman Show Musical – ora 19.00

„Dragă Ana” este jurnalul muzical al unei actrițe ce trece în revistă cele mai importante audiții și întâlniri muzicale din viaţa ei. Pe parcursul „spectacolului-concert” spectatorii vor putea pătrunde în universul fragil al emoțiilor unei actrițe dinaintea fiecărei audiții și vor fi introduși în lumea musicalului, purtați prin arii cunoscute dar și prin altele mai puțin cunoscute. Din program fac parte atât creații proprii, precum și arii din musicaluri cunoscute, dintre care amintim: ”The waitress”, ”Frozen”, ”Kiss me Kate”, music and lyrics by Cole Porter), ”Bye bye birdie”, ”Les Miserables”, ”Anastasia”, ”My fair lady”, ”Grease”, ”Footloose”, ”The Sound of music”, ”Shrek” the musical, ”Wicked”, ”Lala Land.”

16 Mai – Amore Mio – ora 19.00

Ansamblul Musica Viva aduce un şuvoi de pasiuni, de capricii, de cochetării şi de voie bună în Foaierul Teatrului National de Operetă si Musical „Ion Dacian” cu personaje dintre cele mai colorate, din lumea circului, a filmului italian, a boemei pariziene şi din legendele nimfelo, pe acorduri de Ermanno Wolf-Ferrari, Ennio Morricone, Claude Debussy, Edward Elgar sau Nino Rota.

Programul cuprinde Introducere şi Balet de Ermanno Wolf-Ferrari, o poveste de dragoste între două personaje romantice, tragice şi comice în acelaşi timp. Ea este precedată de sonoritatea lirică a violoncelului în Gabriel’s Oboe a lui Ennio Morricone – muzică emblemă a filmului The Mission. Din lumea circului şi a filmului ne îndreptăm către cea mai frumoasă muzică impresionistă, cea a Trio-ului de Claude Debussy, un monument închinat dragostei pasionale, continuând cu un Salut adus Dragostei de compozitorul englez Edward Elgar. Seara se încheie cu o scenă de film italienesc, plină de repeziciuni, de întorsături comice, de încurcături, imaginate de Nino Rota în al său Trio.

23 Mai – Sorin Zlat Jazz Sessions – The Power Of Trio – ora 19.00

Renumitul artist de jazz Sorin Zlat iniţiază o stagiune de jazz în Opereta Lounge, în cadrul căreia va derula lunar concerte cu cei mai recunoscuți artișți de jazz ai momentului din țară și internaționali.

Primul concert din stagiunea SORIN ZLAT JAZZ SERIES intitulat "The Power of Trio" va fi Joi, 23 Mai , ora 19.00 , iar protagoniștii vor fi Sorin Zlat - pian, Adrian Flautistu - contrabas și Iulian Nicolau - tobe. Cei trei muzicieni au colaborat de foarte multe ori sub numele Sorin Zlat Trio , au participat la festivaluri și au înregistrat împreună piese care se regăsesc pe albumele " Endurance" și "The Land of Dreams".

Cei trei muzicieni de excepție își unesc forțele în concertul " The Power of Trio" și vor prezenta un program de compoziții proprii și standarde de jazz reorchestrate de Sorin Zlat. Împreună vor crea o explozie de muzică cu vibrații pozitive, plină de ritm , melodie și improvizații.

30 Mai – Ecouri Mediteraneene – GRANADA - cu tenorul Ştefan von Korch şi pianistul Alexandru Burcă

Pe 30 Mai Opereta Lounge își deschide porțile pentru orizontul pasional, plin de vervă, căldură și culoare al muzicii de pe malurile mării Mediterane: acordurile ample din “Granada” și “Valencia” dar și cele sentimentale din “Jurname” sau “No puede ser,” vor anima atmosfera, iar sentimentele nobile evocate în canzonetele “O Sole Mio,” “Mamma” sau “Santa Lucia”, vor aduce în inima publicului vibrante armonii de pe ţărmul Italiei.

Vă vor purta prin acest încântător univers sonor apreciatul tenor Ştefan von Korch şi cunoscutul pianist Alexandru Burcă.

Tenorul Ştefan von Korch a fost prezent de la începutul anului pe scena Filarmonicii din Timişoara, a Operei din Iaşi şi a Operei Române din Timişoara, iar pe 30 Mai va concerta în premieră în Opereta Lounge.

Iar Alexandru Burcă dă strălucire partiturilor de pian din numeroase spectacole ale Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, este partenerul de scenă al actriţei Oana Pellea în spectacolul “Callas,” prezentat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, a încântat publicul cu atingeri magice ale clapelor pianului în musicalul Mamma Mia, ce s-a bucurat de succes naţional şi a semnat muzica pentru producţia “Ileana cea vitează.”

Cei doi vă invită pe 30 Mai la un concert "best of," printre cele mai îndrăgite melodii ce oglindesc spiritul cald al muzicii spaniole şi italiene, din repertoriul clasic până la cel modern.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹