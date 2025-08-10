Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26

Perioada de achiziție a abonamentelor se prelungește până la 1 septembrie.

Noua stagiune a Operetei, una dintre cele mai bogate și interesante din ultimii ani, aduce în fața publicului producții în premieră și titluri emblematice din repertoriul teatrului. Printre noutățile acestei toamne se numără musicalul coregrafic „Dance Ballerina Dance” — o poveste de dragoste de Crăciun, opereta „Sânge vienez” într-o elegantă versiune de concert, precum și „Opereta: certificat de naștere” — un spectacol coupe cu o savuroasă alăturare a muzicii lui Pergolesi de cea a lui Bach. Tot în acest sezon revine pe scenă, într-o formulă revizitată, spectacolul „Liliacul”, unul dintre cele mai iubite titluri ale repertoriului.

„Ne dorim ca această stagiune să fie un reper al diversității și al prospețimii repertoriale. Fie că vorbim despre montări emblematice, spectacole în premieră sau evenimente aniversare, publicul va regăsi la Opereta din București o ofertă artistică relevantă și profund conectată la așteptările contemporane. „Dance Ballerina Dance” este un exemplu clar al direcției noastre: o producție originală, plină de energie, care celebrează dansul ca expresie a bucuriei și a iubirii.” — a declarat dl Radu Petrovici, director general al Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Un punct de atracție major al toamnei îl constituie festivalul „Re: Strauss 200”, dedicat bicentenarului compozitorului Johann Strauss-fiul. Desfășurat între 20 și 27 octombrie, festivalul propune o serie de evenimente speciale care celebrează moștenirea vieneză a operetei: spectacolul de foaier „Dans, Vals, Dans”, „Voievodul Țiganilor”, „Sânge vienez”, culminând cu „Gala Strauss 200”, programată pe 25 octombrie – ziua aniversară a bicentenarului.

De asemenea, stagiunea de toamnă marchează revenirea pe scenă a musicalului „Next to Normal”, care intră în repertoriul teatrului și a operei rock „Meșterul Manole”, producție care s-a bucurat de succes în sezoanele anterioare.

„Romeo și Julieta” va avea 12 reprezentații programate în perioada septembrie – decembrie, consolidându-și statutul de eveniment central al acestei stagiuni.

În luna decembrie, publicul este invitat să încheie anul în spirit festiv, cu o serie de titluri speciale, printre care „Liliacul”, „Dance Ballerina Dance”, „Romeo și Julieta” și trei reprezentații ale galei de Crăciun „Joyful Christmas” care promite seri pline de emoție, rafinament și sărbătoare.

Biletele individuale pentru toate aceste titluri sunt disponibile începând de acum și pot fi achiziționate online de pe www.ticketstore.ro, www.biletlateatru.ro, și www.startickets.ro .

Pentru o navigare mai rapidă prin programul stagiunii, Teatrul lansează „Vitrina cu spectacole", o secțiune digitală modernă și intuitivă, care reunește toate titlurile aflate în vânzare, asemenea unei cărți de vizită culturale permanent actualizate.

Totodată, perioada de achiziție a abonamentelor tematice se prelungește până la data de 1 septembrie. Publicul are astfel posibilitatea de a beneficia în continuare de avantajele oferite de aceste pachete: reduceri de până la 30% și o experiență teatrală personalizată.

Mai multe informații despre spectacole, abonamente și programul complet al stagiunii sunt disponibile pe site-ul oficial al teatrului: www.opereta.ro .

