Teodora Brody se întoarce într-un mult așteptat turneu american în care muzica clasică se întâlnește cu jazz-ul

La invitația Ambasadei României în Statele Unite și a Institutului Cultural Român din New York, Teodora Brody Quartet va susține concerte în trei orașe americane: în Washington la the John F. Kennedy Center for Performing Arts; în New York la Baruch Performing Arts Center și în Chicago, la sala Auditorium a Northeastern Illinois University. Concertul din Chicago, organizat cu sprijinul Romanian United Foundation și ROCO Chicago, The Romanian Community Center, va fi unul special, dedicat construcției spitalului destinat îngrijirii paliative pediatrice de la Adunații Copăceni, al Fundației HOSPICE Casa Speranței.

Căutând mereu noi domenii muzicale de explorat, Teodora Brody prezintă un concert memorabil, precum „o nuntă între Cer şi Pământ prin sunet”, așa cum chiar ea îl prezintă. Din 1993, când a debutat la Festivalul de Jazz de la Sibiu, a susținut zeci de concerte în întreaga lume, fiind aclamată pentru vocea sa minunată și viziunea creativă.

Născută în România, la Oneşti, Teodora a terminat Facultatea de Matematică, dar atunci când a descoperit jazz-ul a început să-și perfecționeze tehnica prin lecţii de canto alături de profesorul Dan Priscornic, iar la începutul anilor 2000 urca pe scenă alături de legendarul Johnny Răducanu. De-a lungul timpului a colaborat cu artiști legendari, nume mari ale jazz-ului, pe diverse scene prestigioase de la Festivalurile Montreux, Lugano și Marciac până la Iridium Club din New York ori Blues Alley din Washington. O pionieră în fuziunea jazz-ului cu Doina – creație lirică specifică poporului român –, Teodora a devenit recunoscută pentru introducerea publicului internațional în lumea unică a acestui gen muzical, profund emoționant și personal.

Pentru acest proiect extraordinar, Teodora va fi acompaniată de un cvartet de muzicieni internaționali experimentați: Călin Grigoriu – chitară, Andrei Kivu – violoncel și Bertram Lehmann - percuție braziliană.