Timp în afara timpului: festivalul care s-a întâmplat - Classix Festival 2021

A doua ediție a Classix Festival a avut loc la Iași, în perioada 14-18 martie 2021 și după o lungă pauză din viața culturală și concertistică a iubitorilor de muzică, a ilustrat o celebrare colectivă a trăirilor umane autentice. Proiectul independent a fost realizat integral din finanțări private și din convingerea tinerilor organizatori că Iașul merită și are nevoie de încă un reper pe harta culturală a țării, asumat și desfășurat în timpul propriu.

Festivalul a operat în formă hibridă, aliniat la normele și reglementările pandemice, iar concertele au beneficiat de participarea fizică a 30% din capacitatea sălilor, respectiv 537 de spectatori în total în cele cinci seri de concerte. Transmisiunile video live ale evenimentelor pe platformele de socializare ale organizatorilor au avut peste 62.000 de vizualizări.

Ampla deschidere a activităților festivalului către publicurile sale oferă convingerea că muzica clasică poate rezona cu seturile de valori ale tinerelor generații și că este accesibilă tuturor celor care au curiozitatea să-și aplece atenția și urechea asupra ei.

Locațiile atipice în care s-au desfășurat concertele au stârnit interesul publicului pentru oportunitatea de a se bucura de muzica clasică în contexte diverse: Catedrala Romano-Catolică din Iași, Palatul Culturii, Aula Universității Tehnice „Gh. Asachi” și Aula Bibliotecii Central Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Acompanierea muzicii cu un design de lumini original și cu proiecțiile video reprezintă semnătura contemporană asupra întregii experiențe de concert, definind astfel caracterul interdisciplinar și sincretic promovat la Classix.

În spatele cortinei

La două zile după finalizarea festivalului, pe 20 martie, orașul Iași a intrat în scenariul roșu, iar toate sălile de spectacole au fost închise până pe 2 aprilie.

Patricia Butucel, director al festivalului, spune: „Le mulțumim susținătorilor și partenerilor care au crezut în noi, ca această inițiativă privată să poată să se desfășoare și să își întindă aripile. Tot nu îmi vine să cred ce noroc am avut încât să facem un alt festival safe, în plină pandemie. Însă pe cât de tare mă bucur și mă emoționez la ceea ce a fost, pe atât de mult mă mâhnesc consecințele situației actuale asupra întregului sector cultural și al evenimentelor. O industrie oprită și lovită de mai bine de un an. Acum chiar mi s-a confirmat faptul că respectarea normelor și a unor seturi de reguli poate fi soluția în a lăsa lucrurile să se întâmple. Publicul fizic (30%) a fost termoscanat, a stat distanțat și cu mască, echipa noastră a fost testată covid, o parte având deja vaccinul făcut, iar artiștii invitați au avut parte de 3 teste PCR. În ciuda tuturor obstacolelor, a meritat. Am văzut oameni fericiți: atât pe scenă, cât și în sală, iar legat de echipă, nici nu mai vorbesc. Am avut și o vorbă în prima zi "Voi vă dați seama ce onorați suntem să avem parte de stresul organizării unui eveniment?"

Pe scenă

Conceptul acestei ediții a reprezentat atemporalitatea și a fost ilustrat în tematicile concertelor și în programul acestora printr-o varietate impresionantă de opus-uri muzicale, soliști internaționali, ansambluri și arii semantice - de la noțiunea timpului în eternitate, la vernisaje muzicale, întâlniri între tango și jazz și până la fuziuni sub egida lui Enescu.

Artiștii invitați în cadrul ediției Classix 2021 au fost: Alexander Krichel (Germania) - pian, Rémi Jousselme (Franța) - chitară, Kristina Vocetková (Cehia) - violoncel, Milan Řehák (Cehia) - acordeon, Artio Trio (Austria): Christine Roider - violoncel, Johanna Estermann - pian, Judith Fliedl - vioară, precum și artiști români: Filip Papa - violoncel, Andrei Chirilă - vioară, Mihai Ailenei - clarinet și Dragoș Cantea - pian. Prezența artiștilor internaționali pe scenele festivalului a fost sprijinită de centrele culturale din România: Forumul Cultural Austriac, Centrul Ceh București, Institutul Francez Iași și Centrul Cultural German Iași.

Printre compozițiile interpretate s-au enumerat: Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps, în premieră ieșeană, Arvo Pärt: Spiegel im spiegel, George Enescu: Suita Nr. 2 pentru pian în re major, op. 10, Antonín Dvořák: Trio Nr. 4 în mi minor, op. 90 “Dumky”, precum și lucrări semnate Astor Piazzolla, Joaquin Turina, Ludwig van Beethoven, și Modest Musorgski.

Pe ecrane și în online

În cadrul festivalului a avut loc lansarea online a cărții „Un An Magic. Muzică clasică pentru fiecare zi”, de Clemency Burton-Hill, tradusă de Ana Maria Onisei, prima carte de popularizare a muzicii clasice în România. Lansarea a fost moderată de Cătălin Sava și i-a avut drept invitați pe Berti Barbera - muzician și publicist, Cristina Stănciulescu - jurnalist, Dragoș Cantea - pianist concertist și Ana Maria Onisei - traducătoarea volumului și jurnalist, care menționează: „A fost o onoare să o pot traduce în limba română și ca evenimentul de lansare al cărții să se petreacă tocmai în timpul unui festival de muzică clasică cum este Classix, care își propune același lucru: să vorbească despre muzica clasică pe limba noastră, a tuturor și să o apropie de public."

Seria Classix-In-Focus a avut loc și la această ediție a festivalului cu două panel-uri pe tema antreprenoriatului cultural nordic și a filosofiei pianelor Steinway & Sons. Invitați la aceste discuții au fost Gisle Daus - manager general al Steinway Piano Gallery Oslo, Anna Ranczakowska - lider al rețelei scandinave Act-in-Art în Talinn și Eline Melgalvis - consilier cultural al Fundației Dextra a DNB Sparebankstiftelsen în Oslo. Cele două panel-uri au fost realizate cu sprijinul Ambasadei Regatului Norvegiei în României și a Camerei de Comerț Norvegiano-Română.

„Printr-o adaptabilitate ieșită din comun și cu scenarii fezabile în funcție de toate culorile semaforului cultural, Classix 2021 a fost o binecuvântare de culoare galben-roșiatică. Ilustrând dragostea de cunoaștere, această nuanță cromatică ne-a ghidat spre noi culmi artistice sub conceptul atemporalității și renașterii. Classix militează pentru disciplină, respect reciproc, excelență și inovare, demonstrându-și în plină pandemie potențialul, devenind astăzi o amplă experiență independentă a muzicii clasice din România”, menționează Dragoș Cantea, pianist concertist și director artistic al festivalului.

Ce se întâmplă mai departe?

Titlul ultimului concert, Classix In Perpetuum, a oferit un mic indiciu asupra intenției organizatorilor în perioada următoare. Povestea contemporană a aventurii clasice continuă cu activități și pe parcursul anului, debutul acestora fiind un apel de proiecte finanțat cu sprijinul partenerului principal al proiectului, Kaufland România, apel ce urmează a fi lansat la finalul lunii martie.

Organizatorii își propun pe această cale să extindă activitățile festivalului și în afara perioadei de desfășurare a edițiilor, având drept scop revitalizarea vieții culturale în mod constant.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.



Showberry, membru AROC, este printre principalii promoteri de petreceri tematice și concerte publice din N-Estul României.

Parteneri instituționali: Ambasada Regatului Norvegiei în România, Camera de Comerț Norvegiană – Română, Ambasada României în Norvegia, Episcopia Romano-Catolică Iași, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Palatul Culturii, DAC Music Performance

Parteneri culturali: Forumul Cultural Austriac, Centrul Ceh, Institutul Francez, Centrul Cultural German, Academia Norvegiană de Muzică, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Fundația Dextra, Steinway & Sons, Act-in-Art