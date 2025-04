Violoncellissimo, concert extraordinar cu o sală arhiplină la Expo 2025 Osaka Un al doilea eveniment va avea loc la Teatrul NOH din Osaka pe 2 mai

Un al doilea eveniment va avea loc la Teatrul NOH din Osaka pe 2 mai, la ora 14:00.

Participarea unor artiști de talia celor din ansamblul condus de violoncelistul Marin Cazacu la un eveniment de anvergura Expoziției Mondiale consolidează imaginea României ca țară cu o bogată tradiție culturală și cu valori artistice de nivel internațional, spunea Ferdinand Nagy, Comisarul General al Pavilionului României, cu puţin timp înainte de începerea concertului: ”Concertele pe care grupul Violoncellissimo le-a susținut pe diverse meridiane ale lumii au fost întotdeauna evenimente culturale de mare succes. Faptul că acești artiști sunt acum la Osaka ne bucură foarte mult, pentru că putem să reprezentăm cultura românească la cel mai înalt nivel. Sunt convins că Violoncellissimo va mai fi invitat, după concertul de astăzi, în Japonia, pentru a susține multe alte concerte. De la Baroc la Rock este un concept care a avut mare succes și la Expoziția Mondială de la Dubai și sunt absolut convins că acest succes se repetă și la Expoziția Mondială de la Osaka, numai dacă mă iau după numărul mare de rezervări care mi-au fost solicitate pentru acest concert.” (Ferdinand Nagy).

Prezența Violoncellissimo la Expo 2025 Osaka marchează un moment important pentru promovarea culturii și artei românești pe scena internațională, spune și violoncelistul Marin Cazacu, fondatorul grupului alcătuit din unii dintre cei mai buni violonceliști ai României: "O nouă experiență de concert, de această dată la Osaka. După experiența de acum patru ani de la Dubai, revenim la o expoziție mondială pentru a oferi tuturor vizitatorilor bucuria noastră de a cânta, de a face muzică, de a fi împreună, de fapt le oferim vizitatorilor pavilionului României toate elementele care dau viață Ansamblului Violoncellissimo." a declarat maestrul Marin Cazacu.

Până la concertul din 30 aprilie, formule restrânse din componenţa Violoncellissimo au evoluat la Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka, în faţa a sute de spectatori japonezi. Membrii ansamblului sunt încântați de curiozitatea și bucuria cu care au fost primiți, spune violoncelista Izabela Ghergu:”Nu ne vine să credem cât de frumos am fost primiți aici de către japonezi. Chiar și la mini recitalurile adhoc susținute am simțit o energie extraordinară din partea spectatorilor. Concertul a umplut Festival Station Stage și chiar m-am gândit de câteva ori ce oportunitate extraordinară este ceea ce trăim.”

Expo 2025 Osaka, desfășurată sub tema "Designing Future Society for Our Lives", reprezintă un context ideal pentru promovarea valorilor culturale românești. Japonia găzduiește pentru a treia oară o Expoziție Mondială, după cele din 1970 (tot la Osaka) și 2005 (Aichi), demonstrând astfel importanța acestei țări în circuitul expozițional mondial.

În prezent, aceste evenimente reprezintă mult mai mult decât simple expoziții - ele sunt platforme globale pentru dialog intercultural, cooperare internațională și promovarea soluțiilor la provocările globale. Pentru România, participarea la Expo 2025 Osaka prin

evenimente culturale de înaltă ținută, precum concertele Violoncellissimo, reprezintă o oportunitate strategică de a-și consolida prezența în dialogul cultural internațional.

Violoncellissimo, fondat și condus de renumitul violoncelist Marin Cazacu, reunește unii dintre cei mai valoroși muzicieni români. De-a lungul anilor, formația a devenit un ambasador cultural al României, susținând concerte apreciate atât în țară cât și peste hotare. Turneul Național Violoncellissimo Clasic la puterea a treia, ajuns la a 7-a ediție, și-a consolidat imaginea ca un eveniment cultural de referință în peisajul muzical românesc.

Aceste apariţii extraordinare de la Expo 2025 Osaka fac parte din seria de evenimente organizate în avanpremiera Turneului Național Violoncellissimo Clasic la puterea a treia ajuns la a șaptea ediție, pe care prestigiosul ansamblu îl va desfășura ulterior în mai multe orașe din România.

PROGRAM

Violoncellissimo în turneu

la Expo 2025 Osaka

De la Baroc la Rock

Festival Station Stage

Miercuri, 30 aprilie, 18:00-19:30

Violoncellissimo în turneu

De la Baroc la Rock

Teatrul Yamamoto Noh

1-3-6 Tokui-cho, Chuo-ku, Osaka City, TEL. 06-6943-9454

Vineri, 2 mai, 14:00-15:30

Violoncellissimo în turneu

la Expo 2025 Osaka

De la Baroc la Rock

Pavilionul României, Expo Osaka 2025

29 aprilie - 1 mai

Detalii pe www.violoncellissimo.ro

Organizator: Ministerul Afacerilor Externe, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Partener principal: Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri culturali: The Culture Club, Pro Contemporania.

Parteneri media ai proiectului: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, România TV, Mediatrust, Liternet, Agenţia de carte

BIOGRAFII

Violoncellissimo este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești, format la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, care, alături de actuali şi foşti studenţi ai săi, a deschis astfel un nou drum în promovarea muzicii şi a tinerelor talente din România. În anul 2001, concertul susținut de Violoncellissimo în cadrul Festivalului Internațional “George Enescu” s-a bucurat de un mare succes. Șapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de violonceliști au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert demn de cartea recordurilor”, după cum a scris, la acel moment, presa. În data de 26 mai 2013, Marin Cazacu a urcat din nou pe scena Ateneului Român, de această dată într-un concert extraordinar alături de 100 de violonceliști.

În ultimii ani, ansamblul Violoncellissimo a susținut concerte în cadrul unor importante evenimente culturale din România și străinătate, dintre care: Concert cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Ziua Culturii Naționale, Gala Premiilor UNITER, Hope Concert si UNESCO 2021, Expo 2020 Dubai (în decembrie 2021), în 2025 fiind programată apariţia în Japonia la Expo 2025 Osaka, dar şi multe altele la Washington, Bruxelles, Luxemburg, Istanbul, Madrid, Barcelona, Sofia, Budapesta, Beijing etc.

Violoncellissimo a prezentat primul turneu național “Clasic la puterea a treia” în 2019, continuându-l cu succes până în prezent prin evenimente similare anuale, cu ecouri în toată țara şi la nivel internaţional.

“În ultimii ani am spart toate barierele repertoriale, aducând în fața publicului lucrări celebre din muzica clasică, dar și incluzând în programele noastre alte genuri muzicale care se potrivesc cu profilul violoncelului și cu spiritul nostru, al interpreților. Ne place să ne adresăm tuturor categoriilor de public, oferindu-le piese de muzică clasică, jazz, rock, folclor, muzică de film și divertisment. Concertele noastre transmit emoție, poezie, energie, optimism și speranță”, a declarat Marin Cazacu.

Violoncelistul Marin Cazacu, fondatorul și coordonatorul ansamblului Violoncellissimo, este directorul general al Filarmonicii George Enescu, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în 1998 a fondat cvartetul Cellissimo, prezent pe scenele portugheze în 2013, la CCB (Lisabona) și Casa da Música (Porto). Maestrul Marin Cazacu a cântat alături de Ghennadi Rojdestvenski, Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Antoni Ros Marba, Vladimir Orlov, Radu Aldulescu, Jeremy Menuhin și alții. De asemenea, a avut multiple apariții solistice la festivaluri internaționale precum cele de la Berlin, Hong-Kong, Macao, München, Milano, Osaka, Seoul, Tokio.