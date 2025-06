OPEN SESSIONS – Deschidem scena pentru trupele tinere de jazz, urban și rock la „Străzi Deschise – București”

O rampă de lansare pentru trupele emergente

Destinat tinerilor artiști din România care își caută vocea și publicul, OPEN SESSIONS este mai mult decât un concurs, este o rampă de lansare. Trupe selectate de un juriu format din profesioniști ai industriei muzicale vor avea șansa de a cânta live, pe Calea Victoriei, în cadrul ediției din 2025 a proiectului „Străzi Deschise – București”, organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB.

Juriul Open Sessions

Juriul OPEN SESSIONS reunește profesioniști de top din industria muzicală românească: Anca Lupeș (fondatoarea conferinței Mastering the Music Business), Alin Vaida (founder Jazz in the Park), Cristi Hrubaru (program director Rock FM) și DJ Lexi (founder, Bad and Boujee & On-air Personality, Kiss FM) – care vor selecta trupele participante, dar le vor și susține activ în parcursul lor artistic.

Cei patru membri ai juriului oferă și oportunități concrete: trupele câștigătoare vor avea șansa să fie invitate în emisiunea radio a lui Hrubaru, să participe gratuit la cea mai importantă conferință de industrie muzicală din România, organizată de Anca Lupeș, să înregistreze într-un studio profesionist, cu sprijinul lui DJ Lexi, sau chiar să urce pe scena festivalului Jazz in the Park în 2026, la invitația lui Alin Vaida.

Mai mult decât un concert – un program de mentorat

După seria concertelor live din cadrul „Străzi Deschise”, proiectul va continua cu o sesiune de mentorat susținută de jurați și alți specialiști din industrie, dedicată tuturor trupelor înscrise în concurs și tinerilor interesați de industria muzicală. Într-un cadru informal, participanții vor primi sfaturi, insighturi din culise și tips & tricks despre cum pot avea un parcurs de succes în muzică: de la construirea unei identități artistice până la accesul la difuzare radio sau oportunități de networking.

Modalitatea de înscriere

OPEN SESSIONS este un proiect care susține accesul tinerilor artiști la spații de exprimare autentică, conectându-i cu publicul larg și comunitatea profesională, într-un cadru cultural de mare vizibilitate.

Înscrierile sunt deschise!