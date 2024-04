Proiecție Sărbătoarea Paștelui în Artă, cea mai importantă poveste pictată vreodată, la Muzeul Național de Artă al României

Despre acest documentar iluminator, publicația The Times nota că „oricine e interesat de artă trebuie să fie interesat de acest film”.

Proiectul Anul filmelor de artă, realizat de Happy Cinema în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, invită publicul iubitor de frumos, în perioada martie-decembrie 2024, la o serie de proiecții lunare de filme documentare de artă spectaculoase în Sala Auditorium a MNAR (intrarea Str. Știrbei Vodă nr. 1).

Călătorind prin Europa și până la Ierusalim documentarul Sărbătoarea Paștelui în Artă examinează modul în care povestea creștină a Paștelui a fost reprezentată artistic, de la începuturile creștinismului până în zilele noastre. Povestea morții și învierii lui Hristos a dominat cultura occidentală în ultimii 2000 de ani. Este poate cel mai semnificativ eveniment istoric din toate timpurile, așa cum este relatat de Evanghelii, dar, în egală măsură, așa cum este descris de cei mai mari artiști din istorie. De la triumfător la sălbatic, de la eteric la tactil, unele dintre cele mai mari opere de artă ale civilizației occidentale se concentrează pe acest moment esențial. Filmat în galerii din Ierusalim, Statele Unite și din întreaga Europă, filmul prezintă diferitele moduri în care artiștii au descris povestea Paștelui de-a lungul veacurilor și descrie astfel istoria noastră a tuturor.

Parteneriatul dintre Muzeul Național de Artă al României și Happy Cinema oferă publicului un spațiu alternativ dedicat proiecțiilor de film, așa cum este Sala Auditorium, precum și o experiență culturală și educațională memorabilă, potrivită pentru întreaga familie. Participanții vor avea ocazia să vizioneze filme documentare despre renumiți pictori din arta plastică internațională. Acest parteneriat reprezintă o punte între lumea cinematografiei și cea a artelor, iar publicul are ocazia nu doar să se bucure de opere cinematografice remarcabile, dar și să se familiarizeze mai profund cu universul artei într-un cadru muzeal de înaltă clasă.

„Suntem încântați de colaborarea cu Muzeul Național de Artă al României ce aduce împreună două domenii culturale distincte, dar complementare. Dorim să oferim publicului nostru oportunitatea de a experimenta și aprecia mai profund arta cinematografică și arta vizuală”, declară Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema.

„Filmul de artă este un produs cultural complementar înțelegerii operelor de artă. Oferim publicului o ocazie de a viziona producții de mare calitate artistică într-un program pe toată durata acestui an. Dorim să facem din Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României și un spațiu al filmelor de artă de excepție”, declară Călin Stegerean, director general Muzeul Național de Artă al României.

Programul proiecțiilor 2024:

Titian. The empire of color (2022, 53 min.), vineri 15 martie 2024, ora 19.00

Jeff Koons. A Private Portrait (2023, 80 min.), vineri 5 aprilie 2024, ora 19.00

Easter in Art (2020, 80 min.), vineri 26 aprilie 2024, ora 19.00

Munch. Love, ghosts and lady-vampires (2022, 90 min.), vineri 10 mai 2024, ora 19.00

Borromini and Bernini. A Challenge for Perfection (2023, 102 min.), vineri 7 iunie 2024, ora 19.00

Vermeer The Greatest Exhibiton (2023, 90 min.), vineri 19 iulie 2024, ora 19.00

Exhibition on Screen: Klimt and The Kiss (2023, 90 min.), vineri 9 august, ora 19.00

Exhibition On Screen: Pissarro: Father of Impressionism (2022, 90 min.), vineri 20 septembrie 2024, ora 19:00

Exhibition On Screen: The Danish Collector - Delacroix To Gauguin (2021, 90 min.), vineri 4 octombrie 2024, ora 19:00

Sunflowers. The mystery of Van Gogh’s greatest artworks (2022, 85 min.), vineri 15 noiembrie 2024, ora 19.00

Exhibition on Screen: Raphael Revealed (2020, 90 min.), vineri 6 decembrie 2024, ora 19.00