Întoarcerea regelui și „manipularea” lui Iliescu

Dar să dezlegăm nodul poveștii: „Un lucru care nu se știe, și e foarte bine să fie cunoscut pentru istorie, este că, pentru câteva ore, la 25 decembrie 1990, Ion Iliescu a fost de acord cu rămânerea Regelui Mihai în țară. Ce s-a întâmplat? Neavând imagini de la venirea regelui - iar eu chiar am ținut să le am (n.r. - Răzvan Theodorescu fusese numit pe 9 februarie 1990 președintele Radioteleviziunii) -, reprezentantul unei rețele TV americane, Olimpiu Gheorghiu, mi-a propus 59 de secunde, de imagini, gratuit, din partea companiei sale. Le-am dat pe postul național... Nu înainte ca Iliescu să mă întrebe de ce vreau să le difuzez”.

Hop și Măgureanu (Virgil)!

Ce a urmat? „I-am explicat că vreau să le dau din rațiuni istorice și tehnice. În plus, am adăugat că mi se pare potrivit ca regele să fie lăsat să intre în țară. Era opinia istoricului din mine. La un moment dat, în biroul meu, în timp ce vorbeam cu Ion Iliescu - era seara târziu -, a apărut profesorul Virgil Măgureanu. A ascultat schimbul nostru de replici, a menționat că și lui i se pare potrivit ca regelui să i se permită revenirea în România, dar a mai spus că trebuie anunțat și Guvernul. Iliescu și-a dat acordul”.

(Ră)sucirea lui Iliescu

Decizia inițială avea să fie întoarsă la 180 de grade în doar câteva ore: „Guvernul se temea însă de reacția FSN-ului. Se vorbea chiar de posibilitatea ca FSN-ul să răstoarne mașina regelui - rememora Răzvan Theodorescu. Dar cine reprezenta atunci Guvernul României? „Petre Roman era prim-ministru, eu cu el discutam. Mi-a și spus când a venit vorba de rege: «Tot ce mai lipsește este o țărăniadă!». Bine, Roman exprima punctul de vedere al partidului aflat atunci la guvernare, nu era vina lui. Cert este că a doua zi Ion Iliescu a considerat că a fost manipulat, că eu l-am manipulat. Oricum, trebuia să fac această mărturisire. Ion Iliescu a fost de acord cu revenirea regelui în țară pentru câteva ore. Apoi, sigur, a urmat ce a urmat”, ne-a mărturisit la acea vreme Răzvan Theodorescu.

Pândă peste noapte la sosirea regelui

În 1992, Regele Mihai avea să fie lăsat să intre în țară de același Ion Iliescu. Răzvan Theodorescu rememora: „Așa e, am acoperit evenimentul la televiziune și cu ce m-am ales? FSN-ul m-a acuzat că sunt monarhist, GDS-ul m-a acuzat că sunt fesenist. Singurii care mi-au mulțumit au fost reprezentanții casei regale”. De remarcat că, potrivit amintirilor lui Răzvan Theodorescu, primii oameni care au aflat de venirea Regelui Mihai în România au fost doi jurnaliști. „Eugen Preda, un excepțional ziarist, mâna mea dreaptă la Radio, auzise ceva despre sosirea regelui pe Otopeni, așa că, pentru a nu pierde momentul, a trimis doi jurnaliști să doarmă în aeroport. Aceștia au aflat primii, au informat mai departe și așa am știut noi înaintea primului ministru, înaintea serviciilor secrete... L-au sunat pe șeful pașapoartelor, ăla habar n-avea”.

