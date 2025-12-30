10.000 de litri de agheasmă vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală

Potrivit Patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului încep la ora 8.30, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

De la ora 10.30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

De la ora 11.30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române, citat de agenția Basilica.

