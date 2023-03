„Romeo și Julieta. Rock story”, cu Alba Fernandez și Miguel Teixeira, în luna martie, la Sibiu

Prima reprezentație din acest an a spectacolului „Romeo și Julieta. Rock story” va avea loc sâmbătă, 11 martie 2023, de la ora 19:00, la Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu” Sibiu. Spectacolul a avut premiera în luna octombrie 2022 și a fost prezentat în premieră în Germania, la Landshut și în Italia, la Sanremo.

Inspirat de tragedia originală a lui Shakespeare, spectacolul creat de Marcello Algeri spune de fapt povestea de dragoste a fiecăruia dintre noi. În universul minimalist și atemporal al scenei, creat de Marcello Algeri, timpul accelerează sau încetinește, condiționat de starea de spirit a individului, dar este singurul element care definește ritmul implacabil al vieților scurte și intense ale personajelor. Acest „Romeo și Julieta” nu este o tragedie politică sau de dragoste. Este mai presus de toate o tragedie generațională. Cei doi îndrăgostiți din Verona rup cercul de tradiții, obligații și îndatoriri care le caracterizează familiile de generații întregi. Ei nu aleg banii, poziția socială, ci iubirea, chiar și în moarte. Într-un spirit exuberant, nesăbuit, dar autentic, aceasta este tocmai cea mai mare lecție pe care ne-o pot da tinerii. Romeo și Julieta conțin în ei toate contrariile: sunt judicioși și nesăbuiți, comici și dramatici, masculini și feminini împreună.

Despre Alba Fernandez (Spania)

Alba Fernandez s-a născut în Rioja, Spania, și a început cursurile de dans și gimnastică ritmică la vârsta de 3 ani, concurând cu succes la competiții naționale din Spania. După vârsta de 15 ani s-a mutat la Madrid și a început studiile de balet la Școala Rojas și Rodriguez și la „Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso”, urmând exemplul surorilor mai mari, care sunt balerine. În 2014, a fost admisă la Conservatorul Regal Mariemma din Madrid, iar după absolvire, în anul 2019, s-a alăturat Teatrului de Balet Sibiu, unde a interpretat roluri în spectacolele: „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, „Barococo Party”, „Romeo și Julieta. Rock Story”, în diferite gale de balet, precum și în spectacolele „Fragile” și „Anotimpurile”, create de Aleisha Gardner. Primele sale roluri de demi-solistă au fost „Mirlitons” în „Spărgătorul de nuci” și „Lebedele mici” în „Lacul lebedelor”.

Despre Miguel Teixeira (Portugalia)

Născut în Porto, Portugalia, Miguel Teixeira a început să danseze la vârsta de 4 ani, la școala de dans a mamei sale, „Escola de Dança de Ermesinde". Deși a dansat de la o vârstă fragedă, a decis să studieze baletul clasic abia la vârsta de 13 ani, după ce a vizionat o serie de spectacole create de George Balanchine. A absolvit „Royal Academy of Dance" și a studiat totodată dans modern și teatru, la „Imperial Society of Teachers of Dancing". În 2017, a obținut o bursă la „Centro de Dança do Porto", iar un an mai târziu s-a alăturat companiei de dans „Jovem de Dança do Porto”. Miguel s-a alăturat Teatrului de Balet Sibiu în septembrie 2021.

ROMEO ȘI JULIETA. ROCK STORY

COREGRAFIA ȘI SCENOGRAFIA: Marcello Algeri

LIBRET: Adaptare contemporană de Marcello Algeri, după drama originală a lui William Shakespeare

ASISTENT COREGRAFIE: Sabrina Rinaldi

MUZICA: Queen, Tolga Kashif, Serghei Prokofiev

LIGHT DESIGNER: Dario Druzeta

DISTRIBUȚIE:

Julieta - Alba Fernandez (Spania)

Romeo - Miguel Teixeira (Portugalia)

Mercutio - Henrique Ferreira (Portugalia)

Tybalt - Johan Mancebo (Republica Dominicană)

Regina Mab - Maria Trabalon (Spania)

Familia Capulet - Ayaka Nagai (Japonia), Gabriela Checo (Republica Dominicană),

Candela Nieto (Spania), Manuel Sanchez (Spania), Fulvio Zamagna (Italia), Guido

Sarnataro (Italia)

Familia Montague - Sara Zanzon (Italia), Camille Texier (Franța), Martha Parise

(Italia), Michaela Gobas (Canada), Kenichi Murata (Japonia), Mattia Longhitano

(Italia), Nathaniel Lillington (Marea Britanie)

Data premierei: 7 octombrie 2022 (Sibiu), 15 octombrie 2022 (Italia)