Concert extraordinar la Ateneul Român, cu violonista Sarah Nemțanu în deschiderea Stagiunii Regale 2024

Deschiderea celei de-a douăsprezecea Stagiuni Regale, un eveniment de tradiție în peisajul muzical bucureștean, se desfășoară sub egida Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025, un program bilateral menit să consolideze relațiile culturale dintre cele două țări și să promoveze schimburile artistice.

Concertul va fi o ocazie unică de a explora muzica poloneză prin prisma uverturii operei „Jadwiga, regina Poloniei” a compozitorului Karol Kurpiński – pentru prima dată programată în România de Camerata Regală pe 3 noiembrie, dar și de a redescoperi capodopere precum Concertul pentru vioară de Jean Sibelius în interpretarea excepționalei violoniste franceze de origine română Sarah Nemțanu, și bine-cunoscuta Simfonie a VI-a în fa major op.68 „Pastorala” de Ludwig van Beethoven.

Concert-maestru al Orchestrei Naționale a Franței la doar 21 de ani

Violonista franceză de origine română Sarah Nemțanu este recunoscută pe plan internațional pentru cariera sa impresionantă, fiind apreciată pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale. La doar 21 de ani, a fost numită concert-maestru al Orchestrei Naționale a Franței, devenind una dintre cele mai tinere violoniste din lume care ocupă această poziție într-o orchestră cu activitate la nivel mondial. În 2011, Figaro Magazine a inclus-o în lista celor mai influente șase violoniste la nivel global, o recunoaștere a impactului său major pe scena muzicală internațională.

Printre realizările sale solistice se numără interpretările memorabile ale concertelor de vioară de Mendelssohn și Brahms, sub bagheta unor mari dirijori precum Kurt Masur, Bernard Haitink și Valery Gergiev, cucerind publicul din cele mai mari săli de concert din lume. Sarah Nemțanu și-a consolidat cariera solistică prin lansarea unor albume de succes, cum ar fi Gypsic (2010), inspirat de originile sale românești, care evocă ritmurile balcanice. De asemenea, în 2009, a avut rolul solist în coloana sonoră a filmului „Le Concert” de Radu Mihăileanu, interpretând concertul lui Ceaikovski, și câștigând o apreciere și mai mare la nivel global. Pe lângă activitatea sa concertistică intensă, Sarah se dedică formării noii generații de muzicieni, fiind profesoară de vioară la CNSM din Paris din 2022.

Dirijor polonez de vârf

Dirijorul polonez de renume internațional Jacek Rogala a realizat numeroase prime audiții și înregistrări pentru radio și coloane sonore ale unor filme recunoscute. În colaborare cu Orchestra Filarmonicii Świętokrzyska, a înregistrat un ciclu de patru CD-uri Album Polski, un CD intitulat We Are From Here cu muzica lui Włodek Pawlik și un CD intitulat Muzyka na otwarcie cu lucrări comandate de compozitori polonezi. Între anii 2007 și 2011, a dirijat premierele a cinci balete contemporane produse de Filarmonica Świętokrzyska și Teatrul de dans Kielce, inclusiv Zdarzyło się w Jeruzalem de Krzesimir Dębski și Pinokio, lucrare a renumitului compozitor polonez Mieczysław Weinberg.

Din 2013, ca parte a colaborării dintre Filarmonica Świętokrzyska și Universitatea de Muzică F. Chopin, el dirijează anual spectacole în cadrul ciclului numit „Opera în Filarmonică”. Este invitat permanent la numeroase festivaluri și competiții internaționale de renume din Europa, Asia și ambele Americi. De asemenea, compune muzică simfonică, de cameră, corală și electronică, care a fost prezentată în Europa și America de Nord. Dirijorul Jacek Rogala a fost distins cu Medalia pentru Meritul Culturii „Gloria Artis” și cu Premiul Asociației Autorilor Polonezi (ZAIKS) pentru promovarea muzicii poloneze.

Biletele, scoase la vânzare

Stagiunea Regală, aflată la a douăsprezecea ediție, a prezentat pe parcursul anilor concerte excepționale ale Cameratei Regale la pupitrul cărora s-au aflat dirijori de renume ca dirijorii Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Tito Ceccherini, Constantin Grigore, Sabin Pautza, Jin Wang, Kah Chun Wong, Tiberiu Soare sau Leo Hussain, și soliști de talia violoniștilor Shlomo Mintz, Alexandra Conunova, Remus Azoiței, Gabriel, Florin și Simina Crotioru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, pianista Alexandra Dariescu, sopranele Nelly Miricioiu, Cellia Costea, Valentina Naforniță, Irina Iordăchescu, mezzo-soprana Ruxandra Donose, tenorii Teodor Ilincăi, Florin Guzgă ș.a.

Deschidere Stagiunii Regale 2024-2025 va avea loc pe 3 noiembrie 2024, ora 19.00 la Ateneul Român.

Biletele s-au pus în vânzare în rețelele Eventim – online pe Eventim.ro și Bilete.ro