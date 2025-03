Actori româno-britanici în „Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu, de Ziua Mondială a Teatrului, la ICR Londra

În urma atelierului de teatru dezvoltat de ICR Londra începând cu luna februarie a acestui an sub îndrumarea regizoarei Ema Nicola și cu concursul designerului de lumini Leonard Băcică, spectacolul cu prima piesă de teatru a lui Ionescu, „Cântăreața cheală”, este dedicat Zilei Mondiale a Teatrului. Evenimentul are loc la 69 de ani de la premiera londoneză desfășurată la The Arts Theatre și la 75 de ani de la premiera absolută la Paris a acestui text cu care a debutat în dramaturgie Eugen Ionescu. Piesa reprezintă una dintre lucrările esențiale care au reușit să impună teatrul absurdului ca un curent important în istoria teatrului modern și a marcat începutul unei cariere de succes pentru Ionescu pe scena internațională. Spectacolul de la ICR Londra va fi jucat în limba engleză după traducerea lui Donald Watson.

„Cântăreața cheală rămâne o piesă relevantă care subliniază eșecul limbajului, ruptura dintre oameni, absurditatea căutării unui înțeles într-o lume a neorândurii. În era noastră digitală, unde legătura verbală dintre semeni este deseori superficială și fragmentată, spectacolul aduce o critică lipsei de esență care caracterizează interacțiunea umană.” a declarat regizoarea Ema Nicola.

Această piesă care a făcut istorie pune în valoare dedicația și entuziasmul cu care artiștii româno-britanici abordează demersurile creative, dovedind profunzimea și versatilitatea talentului lor, cu care îmbogățesc scena de teatru britanică.

Ziua Mondială a Teatrului a fost inițiată în 1961 de Institutul Internațional de Teatru (ITI), fiind sărbătorită anual pe 27 martie de către Centrele ITI și comunitatea internațională de teatru. Anul acesta, mesajul Internațional de Teatru este transmis lumii întregi de către regizorul Theodoros Terzopoulos, pedagog, autor, fondator şi director artistic al Companiei teatrale Attis, inspirator al Olimpiadelor de teatru şi preşedinte al Comitetului internaţional al Olimpiadelor de teatru.