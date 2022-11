Alexandru Repan vine la „Dialoguri fără mască”

Invitatul lunii noiembrie este Alexandru Repan, un actor cu un destin unic în teatrul românesc, un actor care a marcat ultimii 70 de ani în Teatrul Nottara, un actor cu o poveste de viață extraordinară. Vom face împreună o călătorie în timp, vom vorbi despre teatru și despre viață, despre întâlniri fundamentale cu oameni-legendă și despre un București care mai trăiește azi doar în amintiri.

Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie, de la ora 19.30, la Sala „George Constantin” a Teatrului Nottara.

Tema întâlnirii: „Un crai de Curtea Veche în secolul 21”.

„Pe vremuri, când eram eu mic, se juca la Teatrul Naţional o piesă care se chema Căruţa cu paiaţe. Nu cred că s-a schimbat nimic. Nu se mai merge cu căruţa, se merge cu autobuzul, dar tot paiaţe am rămas şi tot ne deplasăm de colo-colo, dintr-un spaţiu într-altul, dintr-un rol într-altul, dintr-o viaţă într-alta, dintr-un suflet într-altul, dintr-un gând într-altul. Suntem rătăcitori în lume şi limanul nu e altul decât sfârşitul vieţii. Meseria asta nu are un sfârşit, un acasă. Trebuie să rătăceşti în fiecare seară, în altă parte, în alt loc, în alt rol, în altă viaţă. Suntem vagabonzi… Sufletul omului, nu numai al actorului, cu anii ce trec, are două şanse. Ori se îmbogăţeşte, ori sărăceşte. Sper ca eu să-mi fi îmbogăţit cât de cât sufletul...” – Alexandru Repan