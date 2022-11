„Anotimpuri”, premieră absolută BIS Teatru, cu performeri profesioniști și amatori, de la 3 la 88 ani, în distribuție

„Anotimpuri”, sau ce gânduri își scriu unii altora, timp de un an, copiii și bunicii instituționalizați.

Într-un context social în care suntem conectați unii cu alții, de cele mai multe ori non-stop, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare online, dar suntem totodată, în ciuda acestui fapt, de cele mai multe ori singuri, BIS Teatru și-a propus să redescopere emoția comunicării prin scrisori, aproape de neconceput astăzi, într-un exercițiu în care au fost implicați tineri și seniori instituționalizați, exercițiu parte a proiectului cultural multianual „Povești pentru bunicii noștri”. În acest context, timp de un an de zile, din toamna anului 2021 și până în toamna anului 2022, douăzeci de adolescenți aflați în situații defavorizate, de la SOS Satul Copiilor Cisnădie și de la Centrul de Zi ACCES Dumbrăveni, au corespondat prin scrisori cu douăzeci de seniori instituționalizați la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sibiu (Str. George Coșbuc) și de la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște. Întreaga activitate a fost coordonată pe parcursul întregului an de către actorii BIS Teatru Andrada Grosu și Claudiu Fălămaș, alături de psihoterapetul Bianca Babeș și sub supravegherea personalului celor patru unități implicate în acțiune.

Scenariul spectacolului „Anotimpuri”, scris de regizorul Bogdan Sărătean, pornește de la corespondența dintre tineri și vârstnici, purtată pe parcursul celor patru anotimpuri, fiind totodată o transpunere liberă, în cheie modernă a basmului „Uriașul care se iubea doar pe sine”, de Oscar Wilde, din anul 1888. Din distribuția spectacolului, fac parte alături de actorii BIS Claudiu Fălămaș, Bogdan Constantin, Andrada Grosu, Diana Cătănescu, dansatoarea Sabrina Bărbulescu, muziciana Rafaela Fernandez Samodaiev (vioară), copiii Alin Țiricu (12 ani), Ana Iordan (11 ani), Denisa Maghiar (12 ani), Ionela Pop (13 ani), Sonia Leia (3 ani) și seniorii: Ioan Cismașiu (88 ani), Dimitrie Cloțan (75 ani).

Lansare de carte BIS Teatru în martie 2023.

Proiectul „Anotimpuri” se încheie odată cu cele două reprezentații din 26 noiembrie 2022, dar programul cultural multianual „Scrisori pentru bunicii noștri” va continua până în primăvara anului 2023, când BIS Teatru va lansa un volum care va conține, alături de scenariul spectacolului „Anotimpuri”, și o parte dintre scrisorile copiilor și ale vârstnicilor. „Scrisori pentru bunicii noștri” este un program cultural multianual cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

„În timpul în care lumea zumzăie și fierbe cu forfortă și urbea de-odată cu lumea toată se alătură gălăgiei și gălăgioșilor de tot felul, ne-am permis nebunia unui experiment ce părea aproape imposibil la început. Ne-am permis nebunia de a face un pas în spate din tot tumultul și de a ne bucura în tihnă, pe îndelete, de emoția de a redescoperi scrisul de mână și ideea de a scrie și trimite o scrisoare, de emoția așteptării unui răspuns în scris, în cutia poștală. Am făcut acest demers din dorința de a aduce împreună două categorii sociale lăsate în uitare și însingurare. De a le redărui copiilor și bunicilor instituționalizați speranța. De a învăța cu toții, împreună, ei și noi, bucuriile simple, precum cea de a scrie o scrisoare și de a aștepta cu răbdare un răspuns. A ieșit o minune de proiect, cu o forță aproape vindecătoare pentru noi toți cei goliți de sens și mereu, mereu, mereu, în viteză. Vă rog pe toți să veniți să îi cunoașteți în Anotimpuri pe acești minunați, care timp de un an ne-au reînvățat câtă forță are răbdarea.” Bogdan Sărătean, fondator BIS Teatru

Caseta artistică a spectacolului „Anotimpuri”.

Scenariul și regia: Bogdan Sărătean

Scenografia: Alexandra Budianu

Cu: Claudiu Fălămaș, Bogdan Constantin, Andrada Grosu, Diana Cătănescu, Sabrina Bărbulescu și Rafaela Fernandez Samodaiev (vioară)

Cu participarea extraordinară a copiilor: Alin Țiricu, Ana Iordan, Denisa Maghiar, Ionela Pop, Sonia Leia și a seniorilor: Ioan Cismașiu, Dimitrie Cloțan

Durata aproximativă: 55 minute

Un spectacol BIS Teatru. Parteneri: Teatrul Gong, CineGold Sibiu

Spectacolul „Anotimpuri” este parte din programul cultural multianual „Scrisori pentru bunicii noștri”, cofinanțat de AFCN.

ANOTIMPURI este un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu (Agenda de Tineret) și de Primăria Municipiului Sibiu (Agenda Comunității).