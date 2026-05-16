Ateneul Național din Iași revine pe scenele bucureștene: trei zile de teatru de calitate la teatrele „Constantin Tănase” și „Bulandra”

Cele mai recente premiere ale instituției ieșene vor fi găzduite de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” (Sala Savoy) și Teatrul Bulandra (Sala „Liviu Ciulei”), toate spectacolele fiind programate de la ora 19:00.

Turneul debutează luni, 18 mai 2026, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” cu o reinterpretare modernă a capodoperei lui George Călinescu, „Enigma Otiliei”. Regia, semnată de Erica Moldovan, propune o viziune dinamică, inspirată de estetica cinematografică a lui Iulian Mihu. Spectacolul reușește să păstreze atmosfera de epocă a romanului, oferind în același timp o prospețime vizuală și scenică adaptată sensibilității contemporane.

Marți, pe 19 mai 2026, pe scena Sălii Savoy va fi prezentată o poveste intensă despre fragilitatea legăturilor de familie, scrisă și regizată de Lia Bugnar, „La mâna a doua”. Spectacolul aduce pe scenă o distribuție de excepție, formată din Carmen Tănase, Marius Manole, Erica Moldovan, Alexandra Paftală și Dumitru Florescu. Publicul va asista la disoluția unei familii cultivate în timpul unei cine, într-un amestec captivant de tragedie, umor și catharsis. În paralel, scena Teatrului Bulandra (Sala „Liviu Ciulei”) va găzdui una dintre cele mai profunde piese ale literaturii române: „Iona”, de Marin Sorescu. Spectacolul este semnat de cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care interpretează și rolul principal. Această montare modernă explorează teme universale precum singurătatea și căutarea neîncetată a libertății interioare.

Turneul se încheie miercuri, pe data de 20 mai 2026 cu spectacolul „Ivanov” de A.P. Cehov, o incursiune provocatoare în complexitatea sufletului uman, care va fi jucată în Sala Savoy. În viziunea regizorală modernă a lui Dumitru Acriș (care semnează și traducerea și adaptarea), spectacolul analizează criza existențială a intelectualului prins între falimentul moral și prejudecățile societății, un mesaj ce rămâne tulburător de actual.

Biletele pentru toate reprezentațiile pot fi achiziționate online.

