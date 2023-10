Ballets Jazz Montréal, pentru prima dată în România la Întâlnirile JTI. „Dance Me”, „un festin vizual”, „o bucurie a sunetului”

„Dance Me” este inspirată de activitatea bogată și profundă a poetului, artistului și compozitorului din Montréal, Leonard Cohen. Bucurându-se de încuviințarea lui Cohen, spectacolul este un omagiu fascinant adus renumitului artist.

O echipă de creatori celebri îmbină în „Dance Me” conceptul scenic, vizual, muzical, dramaturgic și cel coregrafic, pentru a aduce un tribut celui mai mare ambasador al Montréalului. Dansul, muzica, luminile, scenografia și videografia se reunesc într-un spectacol „de neuitat”, pentru care companiei i s-au acordat drepturi de exclusivitate pe cinci ani.

Trei coregrafi cu trăsături și personalități complementare, Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa și Ihsan Rustem, creează un univers intens și profund. Regia artistică este semnată de Louis Robitaille, iar dramaturgia intensă și îndrăzneață este realizată de Éric Jean.

„Trei coregrafi de talie internațională, 14 dansatori de excepție, o producție scenică uluitoare realizată de Éric Jean, cu lumini somptuoase, imagini video emoționante și mii de efecte spectaculoase [...] O punere în scenă ingenioasă și sofisticată face din această piesă complexă și variată un festin vizual și o bucurie a sunetului”, scrie Huffington Post despre „Dance Me”.

„Suntem impresionați de fluiditatea dansatorilor în scenele de grup. [...] Dansatorii arată flexibilitate, rapiditate, precizie și senzualitate [...]” (Radio Canada).

“Dance Me – cu muzica de Leonard Cohen este inteligent, oblic și exploratoriu. Vine peste tine ca o rafală de cântec și gând. Aparține panteonului canadian de comori ale dansului”. (Paula Citron, critic de artă și jurnalist, a scris peste 25 de ani pe teme de dans la The Globe, The Mail, Opera Canada magazine etc.).

„Compania JTI aniversează în acest an 30 de ani, o istorie care este parte din ceea ce s-a întâmplat bun în România după 1990. Suntem mândri că am reușit să organizăm neîntrerupt, din anul 2000, un eveniment de talia Întâlnirilor JTI. Nu a fost ușor, de-a lungul timpului, ca împreună cu echipa noastră de colaboratori, Valerian Mareș și Silvia Ghiață, să menținem standarde foarte înalte și să aducem în România trupe celebre sau spectacole prezentate în premieră în țara noastră. Dar bucuria cu care publicul așteaptă un nou spectacol, aplauzele în picioare timp de minute întregi, sălile neîncăpătoare pentru publicul din ce în ce mai numeros de la an la an, arată că facem ceea ce trebuie și că e bine să continuăm”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs și Comunicare JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Fiți alături de noi la cea de-a XXIV-a ediție a Întâlnirilor JTI!

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala-Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy, în 2017 Noism, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans Martha Graham, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 și 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfășurându-se cu un decalaj de un an. Ediția din 2020, care a avut loc în 2021 i-a avut ca invitați pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan și Jazz at Lincoln Center Orchestra. În 2022, compania de dans Jean-Claude Gallotta a prezentat My Ladies Rock la București și Sibiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, iar Aterballetto, cea mai mare companie italiană de dans a prezentat Don Juan.