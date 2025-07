Măsuri de austeritate dure pentru români. Cu cât vor crește cheltuielile în urma majorării TVA

Se spune că riscăm scenariul Greciei din 2010, însă diferența este că la Atena se afla atunci un guvern capabil, care a reușit să scoată țara din datorii.

Ilie Bolojan a anunțat taxe uriașe pentru români din cauza deficitului mare, uitând să spună că politicienii l-au făcut, nu cei care trebuie acum să plătească.

"Suntem in ceasul al 11-lea, nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem cu spatele la zid. Din 100 de lei încasaţi din taxe, România a cheltuit 132 de lei. Dacă nu am face nimic ar fi câteva consecințe precum intrarea în incapacitate de plată, creditorii noştri nu ne-ar mai împrumuta şi nu am putea acoperi cheltuielile, inclusiv salariile şi pensiile. Am intra într-o recesiune brutală", a declarat premierul.

La buget s-ar aduna astfel circa 4 miliarde de lei în 6 luni şi 12 miliarde într-un an. Nici mâncarea şi nici medicamentele nu scapă, deşi autorităţile au dat asigurări că nu se ating de TVA pentru aceaste categorii.

TVA-ul va crește în două cote, de la 1 august - 11% pentru medicamente și alimente și 21% pentru celelalte bunuri și servicii

Ce înseamnă creșterea TVA pentru o familie cu 2 copii

O familie cu doi copii cheltuiește între 2.000 și 3.000 lei pe lună doar pentru mâncare. O creștere a TVA-ului de la 9% la 11% pentru alimente înseamnă că vor da în plus între 40 si 60 de lei lunar. Nu pare aşa de mult dar, la final de an, au pierdut 700 de lei în plus doar din această taxă majorată.

Inflația va exploda

"Vom avea un impact substanţial în rata inflaţiei. La această creştere de TVA ar trebui să mai adaugam acciza la combustibil, plafonarea preturilor la energie, am avut un mic episod de depreciere a leului, ne va duce la inflaţie de 10-12%", a explicat Adrian Codîrlaşu, analist economic, potrvit observatornews.ro.

Pensiile mai mari de 3.000 de lei vor fi reduse

Tot din luna august, pensiile mai mari de 3.000 de lei vor fi taxate. Pensionarii vor plăti 10% contribuţie la sănătate (CASS) pentru suma care depăşeşte acest prag.

De exemplu, la o pensie de 4.000 de lei, pierderea ar fi de 100 de lei.

"Aici este aceeaşi problemă de echitate. Pe de o parte, avem foarte puţini contibutori la sistemul de sănătate, numărul lor trebuie să crească. Nu este însă echitabil ca doar o parte dintre ei să plătească", a explicat Bogdan Glăvan, analist economic.

Alte taxe care îi vor împovăra pe români

La lista cu taxele majorate din august se mai adaugă şi creşterea accizelor la carburanţi, alcool, tutun şi zahăr.

De la 1 ianuarie rovinieta se va dubla.

Impozitul pe dividende va urca la 16%,de la 10% în prezent, iar cel pe cifra de afaceri a băncilor va crește de la 2% la 4%.

Salariile, pensiile și alocațiile rămân înghețate şi în 2026.

Din toate taxele se vor strânge 11 miliarde de lei la buget în 2025 și 34 de miliarde de lei în 2026.

Efortul va fi prea mare pentru populație, avertizează specialiştii, în timp ce tăierile la stat sunt doar praf în ochi.

"Dacă ne uitam în acest plan, majoritatea contribuţiei la reducerea deficitului vine din venituri, adică din taxarea economiei private şi a populaţiei. Şi nu din reducerea cheltuielilor, undeva o treime din tăieri la stat. Nu este absolut deloc echitabil", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Sindicaliştii îl numesc pe Ilie Bolojan "premierul killer"

Pachetul fiscal va fi explicat în detaliu de miniştrii de resort, iar săptămâna viitoare va fi adoptat de Guvern. Sindicaliştii îl critică dur pe Ilie Bolojan după măsurile drastice anunțate.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl consideră pe Ilie Bolojan "premierul killer" şi îl acuză de "autoritarism" și "dispreț față de nevoile cetățenilor".

Confederația Patronală Concordia consideră că pachetul anunțat reprezintă o nouă lovitură pentru mediul de afaceri, iar românii sunt cei care vor purta povara acestor măsuri.

Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că schimbările anunţate de premier sunt dureroase şi nediscutate cu partenerii sociali.