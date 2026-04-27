De la „Moroi și Păpădii” la „Ceasu’ și cămașa miresii”: Gavril Pătru continuă povestea oltenească la TNB

Conceput ca a doua parte a unei trilogii oltenești, spectacolul continuă povestea personajelor dintr-un sat oltenesc contemporan, într-o combinație de umor, dramatism, autenticitate și observație socială.

Semnat de același Gavril Pătru — în tripla ipostază de autor, regizor și actor — noul spectacol propune o incursiune într-o lume în care tradiția, memoria, tensiunile de familie și conflictele interioare coexistă. Râsul și neliniștea se întâlnesc firesc, iar comicul nu anulează drama, ci o face cu atât mai vizibilă.

De această dată, acțiunea se desfășoară în jurul unei nunți, un context aparent festiv, care devine fundalul unei avalanșe de întâmplări tragi-comice. Printre lăutari, sarmale și zaibăr, ies la suprafață adevăruri incomode, se destramă aparențe și se dezvăluie drame ascunse. Nimic nu este ceea ce pare, iar măștile cad una câte una, într-un univers în care până și cei care tac ajung, într-un fel sau altul, să spună tot.

Dinamic precum iureșul unei sârbe și, în același timp, profund ca o doină, noul spectacol semnat de Gavril Pătru propune o experiență teatrală intensă, în care râsul și emoția se întâlnesc într-o poveste despre familie, identitate, adevăr și supraviețuirea legăturilor dintre oameni.

„Ceasu’ și cămașa miresii” păstrează specificul limbajului și al atmosferei oltenești care definesc creația lui Gavril Pătru, conturând o lume vie, colorată, aspră și tandră deopotrivă. Spectacolul poate fi urmărit independent, însă se află în dialog direct cu „Moroi și Păpădii”, dezvoltând aceleași destine și aprofundând temele deschise în primul spectacol.

Distribuția reunește actori ai Teatrului Național București, într-o formulă care susține ritmul alert și energia spectacolului: Costina Cheyrouze, Raluca Petra, Ileana Olteanu, Petre Ancuța / Ciprian Nicula, Alexandra Sălceanu / Teodora Calagiu, Maia Morgenstern / Victoria Dicu, Silviu Biriș, Gavril Pătru.

În zilele de 2 și 3 aprilie 2026, de la ora 20:30, în foaierul Sălii Pictura, imediat după reprezentațiile în avanpremieră ale spectacolului, a avut loc lansarea volumului „Ceasu’ și cămașa miresii”, de Gavril Pătru. Cartea aduce în pagină aceeași lume recognoscibilă construită de autor: un sat oltenesc viu, traversat de umor, tensiune și poezie, în care destinele personajelor se împletesc între tradiție și realitatea contemporană. Publicul a avut ocazia să se întâlnească cu autorul, să descopere detalii despre procesul de creație și să obțină autografe.

Premiera oficială a spectacolului „Ceasu’ și cămașa miresii (Nunta)” a avut loc în zilele de 18 și 19 aprilie 2026, la Sala Pictura a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

Următoarele reprezentații oferă publicului prilejul de a parcurge, în două seri consecutive, universul scenic creat de Gavril Pătru: pe 8 mai 2026, de la ora 19:00, este programat spectacolul „Moroi și Păpădii”, iar pe 9 mai 2026, de la ora 19:00, „Ceasu’ și cămașa miresii”. Astfel, cele două spectacole se așază într-o continuitate firească, ca două părți ale aceleiași lumi teatrale — una în care satul oltenesc devine spațiu al memoriei, al conflictului, al comicului și al adevărurilor greu de ascuns.