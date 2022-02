„Despre un (alt) teatru al prezentului” –  Teatrelli și Cărturești aduc publicului o dezbatere care pune în discuție cum se pot transforma experiențele culturale în pandemie, cu participarea extraordinară a Rimini Protokoll 

Joi, 10 februarie, de la ora 19.30 va fi difuzat live pe paginile de Facebook Cărturești, Teatrelli, Goethe-Institut București și Radio România Cultural un dialog special despre transformare artistică, tehnologie și viitorul artelor performative, pornind de la evenimentul lansării versiunii în limba română a spectacolului-experiment THE WALKS by Rimini Protokoll, gândit exclusiv sub forma unei aplicații pe telefon.

Joi, 10 februarie, de la ora 19.30, în transmisie live pe paginile de Facebook Cărturești, Teatrelli, Goethe-Institut București și Radio România Cultural, jurnalistul și omul de cultură Matei Martin, realizatorul emisiunii Timpul prezent la Radio România Cultural îi are ca invitați speciali pe unul dintre membrii celebrului colectiv german care a revoluționat teatrul la nivel mondial, Rimini Protokoll, alături de Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București, compozitorul și performerul Vlaicu Golcea, coordonatorul artistic al versiunii THE WALKS în limba română, actrițele Alina Rotaru și Carmen Ghiurco (două dintre vocile versiunii în limba română), Roxana Lapădat, director artistic Teatrelli (co-producătorul THE WALKS în România) și Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru și specialist în teatru radiofonic.



Cum a fost conceput un spectacol de teatru gândit exclusiv ca aplicație pentru Smartphone?

Care este rolul tehnologiei și cum ne poate ajuta să regândim și să trăim experiența culturală?

Cum percepe creierul și sufletul spectatorului un performance teatral pe mobil? Dar al creatorului?

Cât este vorba despre tehnologie și cât despre artă? Ce anume face ca această aplicație să devină un spectacol de teatru?

Ce descoperim despre noi odată cu experiența acestui tip de teatru?

Sunt doar câteva dintre întrebările la care dezbaterea își propune să răspundă.

„Această co-producție internațională în premieră invită publicul să pătrundă într-un univers teatral conceput tocmai pentru a fi experimentat în spațiul urban, având nevoie doar de un telefon mobil, o pereche de căști și de propria imaginație. Biletul de teatru devine cod de acces, iar experiența din scaunul de pluș poate fi acum și una interactivă, la îndemână oricând printr-un singur click. Cu toții suntem în căutare de noi mijloace de exprimare, de tipuri noi de experiențe culturale, adaptate vremurilor pe care le trăim și fenomenelor artistice care se produc la nivel internațional pe scena artelor spectacolului. În contextul actual, cred că este extrem de importantă integrarea în peisajul cultural local a unei noi dialectici, precum cea propusă de colectivul german Rimini Protokoll, pe lângă valoarea artistică a proiectului. În acest sens cred că un spectacol-experiment precum THE WALKS devine extrem de relevant atât pentru creatorii din zona artelor performative din România, cât și pentru public.” – explică Roxana Lăpădat, director artistic Teatrelli.

„Publicul se va putea bucura acum de experiența THE WALKS și în cadrul cunoscutului Buletin de Cărturești, care are ca scop întregirea experiențelor culturale din librărie prin colaborări cu partenerii săi. Pandemia a afectat grav sectorul cultural independent și a redus semnificativ numărul de evenimente culturale din oraș. De aceea, genul de inițiativă cum este cea de la Teatrelli, care caută să aducă consumatorilor de cultură forme noi de expresie artistică folosind tehnologie, este cu atât mai salutară. Și ne bucurăm să sprijinim și să facem cunoscut acest proiect și pentru publicul din România. ” – a declarat Ana Niculescu, manager comunicare Cărturești.



Despre THE WALKS

Spectacolul-experiment THE WALKS este conceput de celebrul și multi-premiatul colectiv german Rimini Protokoll care a revoluționat teatrul la nivel mondial. A fost lansat și la București, fiind co-produs de creart/Teatrelli, în parteneriat cu Goethe-Institut București, alături de alte mari orașe precum Milano, Berlin sau Cleveland, dar poate fi experimentat din orice colț al lumii.

Este structurat sub forma unei colecții de 10 scurte spectacole audio concepute pentru locuri specifice din oraș, cu trimiteri simbol, astfel încât poți redescoperi vecinătățile și locurile familiare din cu totul alte perspective decât cele cu care ești obișnuit.

THE WALKS înțelege mersul pe jos ca pe un scenariu teatral: în fiecare oraș, vocile, sunetele și muzica transformă, pas cu pas, locuri familiare în decoruri și diferite peisaje în scene de teatru. Titlul fiecărei plimbări indică locul sau modul în care se va desfășura: „În sensul giratoriu"; „În fața teatrului”; „La locul de joacă”; „În supermarket”.

Cum funcționează

Pentru a avea acces la versiunea în limba română a aplicației poate fi achiziționat de pe platforma Eventbook.ro un cod de activare la prețul de 21.9 lei, valabil pentru toate cele 10 plimbări. Aplicația „The Walks” este disponibilă atât pentru IOS, cât și pentru Android: https://thewalks.page.link/ios / https://thewalks.page.link/android.



The Walks

Text, regie: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel

Idee, dramaturgie: Cornelius Puschke

Univers sonor: Frank Böhle, Rimini Protokoll

Versiunea în limba română

Coordonare artistică și editare audio: Vlaicu Golcea

Voci: Cătălina Bălălău, Vlad Bîrzanu, Coca Bloos, Nicholas Cațianis, Paul Dunca/Paula Dunker, Carmen Ghiurco, Nicoleta Lefter, Georgia Măciuceanu, Conrad Mericoffer, Mela Mihai, Gabriela Pîrlițeanu, Alina Rotaru & fetița Maria Bărbulescu

Regie tehnică și înregistrare voci: Alexandru Andrei

Asistent coordonare artistică: Carmen Ghiurco

Traduceri: Ondine Cristina Dascălița și Adina Olaru

Grafică: Mihai Păcurar

Trailer: Bogdan Botofei și Alina Calotă