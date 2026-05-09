Doliu imens în teatrul românesc: Ioan Isaiu s-a stins fulgerător la doar 56 de ani

Actorul s-a stins din viață vineri, la vârsta de 56 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate în Capitală, scrie gandul.ro

Vestea-șoc a fost primită cu tristețe de colegii, prietenii și spectatorii care l-au urmărit, cu sufletul la gură, ani la rând, atât pe scena teatrului, cât și în numeroasele producții de televiziune.

Ioan Isaiu s-a prăbușit în fața colegilor, chiar în timpul unei scene

Potrivit informațiilor cluj24.ro, Ioan Isaiu se afla la București pentru un nou proiect artistic în momentul în care s-a simțit rău.

Actorul ar fi făcut un infarct, iar medicii chemați de urgență la fața locului nu au reușit, din nefericire, să îi salveze viața.

În luna august, Ioan Isaiu ar fi împlinit 57 de ani.

Decesul său a venit complet pe nepregătite pentru cei care îl cunoșteau, mai ales că actorul continua să fie implicat în numeroase proiecte de teatru și TV.

Cine a fost Ioan Isaiu

Născut la data de 25 august 1969, Ioan Isaiu a ales calea artelor spectacolului și s-a format la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Orașul de pe Someș a rămas punctul său central de referință, fiind unul dintre pilonii Teatrului Național din Cluj-Napoca.

Dincolo de spectacolele de teatru, Ioan Isaiu a devenit o figură extrem de populară în rândul telespectatorilor din întreaga țară. Acesta a interpretat roluri principale sau de compoziție în producții care au doborât recorduri de audiență, precum Secretul Mariei, Vocea Inimii, Îngeri pierduți

