General în rezervă: „România nu are soluții împotriva dronelor”. Avertisment dur după atacul care a șocat Galațiul

Cristian Barbu: Avioanele F-16 nu sunt eficiente împotriva dronelor rusești

Atacul cu dronă produs în zona Galațiului readuce în prim-plan vulnerabilitățile României în fața amenințărilor aeriene moderne. Explozia provocată de o dronă încărcată cu explozibil, care ar fi pătruns pe teritoriul țării în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare de la Dunăre, a stârnit îngrijorare atât în rândul populației, cât și al specialiștilor în securitate, potrivit Observator news.

Generalul în rezervă Cristian Barbu avertizează că România se confruntă de ani de zile cu un risc major, însă autoritățile nu au reușit să implementeze suficient de rapid sisteme eficiente de protecție antidronă. Potrivit acestuia, războiul din apropierea granițelor României a demonstrat că dronele au devenit principala armă a conflictelor moderne.

„A fost un atac rusesc fără precedent, foarte intens, în zona porturilor de la Dunăre. Și, după părerea mea, una dintre aeronavele fără pilot, aceste drone sinucigașe, a pătruns pe teritoriul nostru, surprinzându-ne cumva”, a declarat generalul în rezervă Cristian Barbu.

Drona ar fi ajuns în centrul Galațiului

Fostul oficial militar susține că incidentul este diferit de cele anterioare prin traseul urmat de dronă. Potrivit acestuia, aparatul de zbor nu doar că a intrat pe teritoriul României, ci ar fi ajuns chiar în zona centrală a municipiului Galați.

„Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, știm foarte bine, dar de data aceasta ne-a surprins prin faptul că a avut o traiectorie cu totul nouă: a ajuns în zona centrală a orașului Galați și, mai mult decât atât, era încărcată cu explozibil”, a explicat Cristian Barbu.

Generalul afirmă că România nu a găsit încă o soluție completă pentru prevenirea unor astfel de incidente, nici din punct de vedere legislativ, nici militar.

„În acești trei ani și jumătate de când ne confruntăm și noi cu dronele rusești, încă nu am găsit o soluție nici legislativă, nici operativă, din punct de vedere militar, astfel încât să nu mai permitem acestor drone să intre pe teritoriul României.”

Probleme legislative și lipsa sistemelor antidronă

Cristian Barbu a explicat că una dintre marile probleme este legată de amplasarea sistemelor de apărare pe terenuri private sau în zone care necesită acorduri speciale.

„Aceste teritorii pe care trebuie să le folosim pentru amplasamente directe sau preamplasamente pentru sisteme operaționale sunt greu de utilizat”, a declarat acesta.

Generalul spune că armata ar avea nevoie atât de sisteme fixe, cât și de soluții mobile de interceptare, însă legislația actuală îngreunează intervențiile rapide.

În plus, există și limite legate de dreptul internațional. Potrivit lui Barbu, România nu poate desfășura operațiuni de neutralizare dincolo de graniță fără acorduri clare cu statele vecine.

„Este imposibil să ai o operațiune cinetică peste granița României, mai ales cu un stat cu care nu ai o convenție bilaterală sau o înțelegere administrativă.”

„Acest război este un război al dronelor”

Generalul în rezervă susține că specialiștii din domeniul militar avertizează de ani de zile asupra pericolului reprezentat de drone, însă reacția politică a fost întârziată.

„Suntem într-un risc major de trei ani și jumătate și noi, cei din domeniu, am spus că acest război este un război al dronelor. Din păcate, numai noi am vorbit, pentru că din punct de vedere politic nu s-a luat nicio decizie majoră.”

Acesta afirmă că armata a solicitat constant sisteme moderne antidronă și dezvoltarea unei capacități naționale de producție, însă măsurile au întârziat.

„Militarii au cerut sisteme antidronă, sisteme operaționale și o legislație care, ați văzut, a trecut foarte greu prin Parlament.”

Critici dure la adresa achizițiilor militare

Cristian Barbu a comentat și investițiile majore făcute de România în ultimii ani în sisteme Patriot, avioane F-16 și viitoarele F-35. În opinia sa, aceste echipamente nu oferă protecție eficientă împotriva atacurilor cu drone de mici dimensiuni.

„Avem scutul de la Deveselu, am cumpărat sisteme Patriot și avioane F-16 sau F-35, dar acestea nu sunt utile împotriva dronelor.”

Mai mult, generalul a lansat una dintre cele mai dure declarații legate de eficiența avioanelor F-16 în actualul context regional.

„Avioanele F-16 sunt absolut ineficiente pentru situația geostrategică pe care o are România.”

Acesta consideră că România ar trebui să accelereze achiziția de sisteme specializate antidronă și să investească în producția locală de astfel de tehnologii.

„Și în România se pot produce astfel de sisteme și nu de azi sau de ieri, ci de ceva timp, numai că nu am fost atenți la această ofertă națională.”

România, vulnerabilă la Marea Neagră

În final, generalul în rezervă a atras atenția că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale României rămâne apărarea din zona Mării Negre.

„Din punctul de vedere al apărării antiaeriene clasice suntem relativ bine, dar trebuie să mai subliniem ceva: apărarea pe Marea Neagră, din punctul de vedere al Armatei Române, este extrem de deficitară.”

Cristian Barbu spune că sprijinul aliaților NATO ar trebui să se concentreze exact pe această zonă critică și pe dezvoltarea rapidă a unei apărări eficiente împotriva dronelor.

În același timp, generalul avertizează că riscul nu poate fi eliminat complet și că populația trebuie să trateze cu maximă seriozitate toate alertele și avertismentele emise de autorități.

„Dacă astăzi vom reuși să securizăm două-trei culoare obișnuite de atac ale dronelor rusești, mâine acestea ar putea veni pe alte trasee.”