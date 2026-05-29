Amenințare înfiorătoare de la Moscova după atacul din Galați: Să nu dormiți liniștiți, este doar începutul!

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   15:27
Hepta/Dmitri Medvedev amenință România cu noi atacuri cu drone

Un cunoscut lider rus dă vină pe oficialii europeni pentru incidentul de la Galați și anunță că astfel de situații se vor repeta. Să nu doarmă liniștiți, este doar începutul, a spus rusul referindu-se la toți cetățenii țărilor care produc drone pentru Ucraina.

Dmitri Medvedev a lansat o serie de amenințări asupra cetățenilor europeni, în urma incidentului de la Galați, potrivit Clash Report. Fostul premier și președinte din Rusia a declarat că nu este clar cui aparține drona care a lovit un bloc din România. Totuși, el a spus că țările UE „nu au dreptul să se plângă” ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei.

Medvedev i-a acuzat pe liderii europeni că sunt responsabili pentru atacurile din Rusia. Totodată, el i-a avertizat pe cetățenii țărilor care produc drone pentru Ucraina că nu ar trebui să se aștepte să „doarmă liniștiți”, descriind evoluțiile actuale ca fiind „doar începutul”.

Reprezentantul Kremlinului a spus și el că președintele rus Vladimir Putin este la curent cu evoluțiile din România.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: incident amenintare Dmitri Medvedev
