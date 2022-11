Familia Tót se duce la Cluj cu povestea sa despre tragedia celor lipsiţi de apărare

Spectacolul Tóték este o variantă scenică a romanului şi a piesei de teatru cu același titlu. Această capodoperă a literaturii dramatice mondiale a apărut pentru prima dată în 1966, sub forma unui roman scurt, pe care István Örkény îl rescrie un an mai târziu, sub forma unei piese de teatru. Despre rostul naşterii Familiei Tót, scriitorul maghiar a spus: „Conform intențiilor mele, Familia Tót este tragicomedia celor lipsiți de apărare. Trăim într-o interdependență mutuală, suntem tirani și victime în aceeași persoană”. Regizorul László Bocsárdi consideră că a fost o oportunitate, dar şi o provocare uriașă pentru Trupa Tamási Áron, ca să fie vocea acestui text legendar şi de o extremă actualitate, un text demn de rangul Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe.

Foto: Barabás Zsolt