„Gaițele” și „Antiportret de familie”, la final de iunie în București

„Gaițele”

22 iunie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

Patru actrițe deosebite în cele patru roluri principale feminine: Maia Morgenstern (o Aneta Duduleanu teribil de credibilă, cu accente comice puternice, dar neîngroșate), Carmen Tănase (o Zoia de excepție, simpatică, dar și cu forță de expresie scenică), Virginia Rogin (una din cele mai rafinate, complexe și magistrale actrițe într-un un rol de zile mari, în Lena) și Adriana Trandafir (acest munte de talent, pasiune și dedicare, creând cu migală o Fräulein).

„Antiportret de familie”

29 iunie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

O comedie amară, cu accente de Woody Allen și umor românesc à la Caragiale, spectacolul ne poartă în sufrageria familiei Niculescu, aparent normale, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, fiecare are o taină și toți au ceva de reproșat. Fac parte din poveste: polițistul, femeia înșelată, soțul păcălit, pianistul pierde-vară, corporatista yoghină, activista-influenseriță și tatăl. Absentul cel mai prezent este tatăl. În jurul lui se țese o poveste despre adevăruri nerostite, așteptări ratate și legături care nu se mai regăsesc în poza de familie. Cu ironie, cinism și emoție, „Antiportret de familie” ne arată cum uneori trebuie să destrami trecutul ca să poți reconstrui prezentul. Distribuția este de excepție. Îi veți putea vedea evoluând pe scenă pe Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

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