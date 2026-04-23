Îmblânzirea scorpiei, cu actori româno-britanici, prezentat de Ziua Shakespeare la ICR Londra și în cadrul York International Shakespeare Festival

Adaptarea textului și direcția de scenă îi aparțin regizoarei Ema Nicola, spectacolul în limba engleză aducând pe scenă alți patru artiști români stabiliți la Londra – Maria Alexe, Alin Bălașcan, Halima Habil și Eddie Pop. De asemenea, spectacolul va fi prezentat sâmbătă, 25 aprilie 2026, ora 16:30, la Friargate Theatre, în cadrul York International Shakespeare Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri britanice dedicate lui Shakespeare. Reprezentația de la Friargate Theatre va fi urmată de o întâlnire cu echipa creativă și Philip Parr, directorul festivalului, prilej cu care publicul va putea afla mai multe despre procesul artistic și viziunea regizorală.

Evenimentul din 23 aprilie de la sediul ICR Londra marchează aniversarea nașterii dramaturgului William Shakespeare (c. 23 aprilie 1564 – 23 aprilie 1616) și celebrarea moștenirii sale artistice, fiind realizat în parteneriat cu Ariadne Theatre & Lab.

Abordarea unui text shakespearian chiar în spațiul cultural care l-a consacrat reprezintă o provocare artistică majoră pentru echipa de actori româno-britanici și, totodată, o ocazie de afirmare într-un context cultural internațional de prestigiu. Alegerea textului devine cu atât mai relevantă într-o epocă profund marcată de dezbateri despre corectitudine politică, identitate, roluri de gen și relații de putere. Spectacolul își propune să readucă acest text controversat în dialog direct cu realitatea prezentului: o lume în care relațiile interumane sunt filtrate, mediate și chiar dictate de platforme de social media și aplicații de dating; o lume în care modelele de cuplu, succesul emoțional și intimitatea sunt construite și consumate ca într-un reality show, unde relația devine spectacol, iar emoția – monedă de schimb.

În acest context, spectacolul formulează întrebări esențiale: Cum mai navigăm astăzi între dorință, putere, vulnerabilitate și iubire? Ce mai înseamnă „îmblânzirea” într-o societate care declarativ promovează egalitatea, dar funcționează pe baze de imagine și performanță? Mai este posibilă o întâlnire autentică între doi oameni sau relațiile sunt reduse la branding personal, negocieri și aparență?

Prin această reinterpretare, Îmblânzirea scorpiei devine o oglindă a confuziilor contemporane și o satiră lucidă, uneori inconfortabilă, a relațiilor moderne. Spectacolul nu oferă răspunsuri definitive, ci invită publicul la reflecție asupra tipului de iubire posibil astăzi și asupra prețului pe care suntem dispuși să îl plătim pentru ea.

York International Shakespeare Festival este un eveniment anual dedicat operei lui Shakespeare. Cea de-a opta ediție, programată între 21 aprilie și 3 mai 2026, reunește producții din nouă țări, fiecare oferind propria interpretare a moștenirii shakespeariene. Festivalul cuprinde premiere mondiale, sesiuni de lectură în școli și biblioteci, lansări de carte, seminarii, conferințe și expoziții, evidențiind diversitatea interpretărilor și impactul cultural global. Dincolo de spectacole, festivalul explorează influența lui Shakespeare și în alte forme artistice, precum film, muzică și arte vizuale. Reprezentațiile se desfășoară și pe stradă, în parcuri, biserici sau în alte locuri neconvenționale, transformând orașul York, timp de zece zile, într-un spațiu dedicat lui Shakespeare, deschis artiștilor și iubitorilor operei sale din întreaga lume.

Îmblânzirea scorpiei

după William Shakespeare

Adaptarea și direcția de scenă: Ema Nicola

Distribuție

Halima Habil – Kate

Maria Alexe – Bianca/ Croitor/ Servitor

Alin Balascan – Petruchio

Eddie Pop – Sly/ Baptista/ Lucentio/ Gremio

Detalii suplimentare

Ema Nicola este regizoare de teatru, absolventă a UNATC București (Regie Teatru) și deținătoare a unui master în Programe Audio-Vizuale. Din 2002, montează spectacole la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați, iar în 2003 realizează Nijinski, după jurnalul lui Vaslav Nijinski, producție devenită spectacolul de inaugurare al Teatrului Metropolis din București (2007) și prezentată în numeroase festivaluri internaționale, inclusiv la Sibiu. Din 2010, activează în televiziune și film la Senso TV, iar din 2015 lucrează în Marea Britanie, dezvoltând proiecte interdisciplinare și evenimente imersive. În 2024 a absolvit Anglia Ruskin University, London (Business and Events Management). În 2025, la ICR Londra, a realizat Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, prezentată ulterior, în cinci reprezentații, pe scena Barons Court Theatre.

Alin Bălașcan este actor român stabilit la Londra, activ în teatru, film și televiziune. S-a format la East 15 Acting School și a lucrat cu practicieni precum Max Stafford-Clark, Kristine Landon-Smith și Joanne Howarth (Shakespeare’s Globe). Pe scenă, a colaborat cu Institutul Cultural Român din Londra în spectacole precum Legenda Ecaterinei Teodoroiu, Iona de Marin Sorescu și Batista cu nori / Inima de gaz, precum și în producții prezentate la Leicester Square Theatre, Cockpit Theatre și The Ugly Duck.

În film și televiziune, a apărut în FEMME, The Power (Amazon Studios), Snatch (Sony Pictures) și Om sărac, om bogat (Pro TV), iar în paralel activează în voice-over și ADR pentru producții internaționale precum Gladiator 2 și Hijack. Este reprezentat la Londra de Patrick Hambleton Management.

Maria Alexe este actriță stabilită în Marea Britanie, activă în teatru, film și voice-over în România, Spania și Regatul Unit. Este absolventă a East 15 Acting School din Londra (MA Acting – International), a Universității „Spiru Haret” din București (Actorie) și a Universității din București (Limbi străine). Pe scenă, a colaborat cu diverse companii din Marea Britanie, jucând în producții precum The Spanish Tragedy, Oedipus, Penthesilea, A Dream Play sau Mengele, dar și în spectacole de teatru pentru public tânăr și pantomimă, precum Aladdin și Jack and the Beanstalk. A apărut în lungmetrajul Memento Amare și în numeroase scurtmetraje internaționale. În paralel, activează ca artist voice-over pentru proiecte variate, de la ghiduri audio muzeale la materiale corporate și animație. În 2020 a cofondat canalul online „Stories with Tincuța”, dedicat poveștilor și poeziilor pentru copii în limba română și engleză.

Halima Habil este actiță stabilită la Londra, specializată în teatru fizic, clown contemporan și teatru aplicat. Este absolventă a Goldsmiths, University of London (MA Applied Theatre) și are o formare internațională în teatru fizic și clown la École Philippe Gaulier (Paris) și École Lassaad (Bruxelles). Ca performer, creează și prezintă spectacole de clown și cabaret, inclusiv solo-ul BABA, prezentat la Edinburgh Fringe, Brighton Fringe și în spații londoneze precum Camden People’s Theatre. A participat la cabarete și competiții de comedie, fiind semifinalistă în Sketch Off. În paralel, desfășoară o parte din activitatea sa în teatru aplicat și educațional, colaborând cu organizații precum Clowns Without Borders în proiecte destinate comunităților vulnerabile și refugiaților, și lucrează ca facilitator în proiecte comunitare și educaționale din Londra.

Eddie Pop este actor și creator de conținut stabilit în Marea Britanie, absolvent al East 15 Acting School (BA Acting), unde a studiat tehnica de actorie Meisner și a participat la masterclass-uri cu regizori precum Mehmet Ergen. Are o formare solidă în teatru și film, incluzând teatru fizic, improvizație și performance contemporan, lucrând atât cu texte clasice, cât și cu creații originale. Recent, a coprodus și jucat în pilotul serialului Scary Touch, realizat prin propria companie de producție, proiect distins cu premiul „Best Horror TV/Web Series Pilot” la London Horror Film Awards 2024. Pe scenă, a interpretat roluri în producții precum King Lear, The Seagull, Oresteia, Yerma și spectacole prezentate în teatre și festivaluri internaționale. În paralel, activează și în voice-over și proiecte de teatru fizic și improvizație, combinând experiența scenică cu producția de conținut original