Interviurile „Teatrul Azi” la Gala HOP 2025

Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, Gala HOP se derulează în perioada 28-31 august 2025 la Teatrul de Stat Constanța și continuă să fie o platformă națională de lansare a tinerilor actori, oferindu-le vizibilitate și ocazia de a fi remarcați de regizori, directori de teatru și critici. Ediția 2025 continuă tradiția de a îmbina concursul propriu-zis cu o serie de evenimente conexe – spectacole, workshopuri, dezbateri și interviuri – menite să contureze o radiografie a scenei tinere românești. Aici, fiecare ediție aduce nu doar concursul propriu-zis, ci și un context mai larg de reflecție.

Tinerii actori își spun povestea la „Interviurile Teatrul Azi”

Gala HOP, locul unde teatrul românesc își descoperă și susține noile voci, aduce în acest an un plus de profunzime printr-o serie de dialoguri inițiate de Fundația Culturală „Camil Petrescu”: „Interviurile Teatrul Azi”, moderate de teatrologul Amalia Tănase. Un parteneriat solid între UNITER și Revista Teatrul Azi, reconfirmat și prin acest demers.

Aceste întâlniri, organizate la Sala Studio a Teatrului de Sat Constanța, își propun să surprindă entuziasmul, provocările și incertitudinile generației tinere din teatrul românesc, prin discuții directe cu concurenții Galei și invitați speciali ai ediției 2025. Emoțiile debutului se vor transforma în dialoguri vii, care vor nu doar să documenteze această energie creativă, ci și să ofere un spațiu de reflecție și dialog asupra viitorului teatrului românesc.

Trei zile de dialoguri și confesiuni cu actorii HOP

Discuțiile nu sunt doar interviuri, ci adevărate confesiuni despre ce înseamnă să fii tânăr actor astăzi, despre libertate, vise și speranță.

Primul dialog, difuzat din 29 august, îi aduce în scenă pe Veronica Odagiu, Denisa Tudora, Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane, într-o conversație deschisă cu dramaturga Daria Ancuța, alături de moderatoarea Amalia Tănase.

În al doilea episod (difuzat din 30 august), publicul îi va cunoaște mai bine pe Buse Özgül, Ania Petrean, Aurelian Culea, Costin Stăncioi, Petra Panait și Andrea Mihaela Cuc. Li se alătură regizorul Botond Nagy, partener de dialog, care va provoca tinerii actori să privească scena și prin ochii unui creator de spectacole.

Cea de-a treia zi de interviuri, din 31 august, îi reunește pe Cristina Bordeanu, Antonia Dobocan, Otniel Floruț, Demetra Vasiliu, Constantin Grigorescu și Alex Stoicescu, într-o conversație moderată de Amalia Tănase, alături de regizoarea Leta Popescu.

Despre rostul acestor întâlniri

„Interviurile Teatrul Azi” nu sunt simple conversații, ci un fel de jurnal colectiv al unei generații care își caută locul în teatru. Tinerii actori au prilejul să se vadă pe sine, dar și să fie văzuți, să spună cu voce tare ce îi entuziasmează și ce îi neliniștește, ce cred despre public și despre lumea teatrului de azi. Vocile tinerei generații de actori români sunt auzite.

Despre Gala Tânărului Actor HOP

Gala HOP e o rampă de lansare, un laborator artistic și o declarație de speranță pentru scena teatrală românească. Aici se nasc întâlniri definitorii, se leagă viitoare colaborări și se conturează direcțiile unei generații de artiști.

Ediția 2025 a Galei HOP este organizată în co-producție cu Teatrul de Stat Constanța și Societatea Română de Televiziune, fiind un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, co-finanțat de Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța) și susținut de parteneri precum Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București și TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania.