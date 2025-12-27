Dr. Mihai Craiu: Când NU TREBUIE să mergeți la Urgențe cu un copil răcit

Mulți părinți ajung acolo din teamă, din grabă sau din dorința de a primi rapid un răspuns clar atunci când copilul face febră și pare „răcit”. Medicul pediatru Mihai Craiu trage însă un semnal de alarmă: de cele mai multe ori, prezentarea la Urgențe în primele ore de răceală este inutilă și chiar riscantă.

Acest mesaj se referă strict la copiii în mod obișnuit sănătoși, fără boli cronice sau alte probleme medicale importante. Facem DEGEABA o vizită într-un UPU superaglomerat dacă abia a început o răceală "normală". Dragi părinți, chiar nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți copii bolnavi, doar pentru că dumneavoastră vă este frică, sau pentru că aveți mâine bilete de avion, sau o petrecere importantă. De la Urgențe nu veți pleca (probabil...) decât cu o altă boală împrumutată de la cei 20 de copii bolnavi, aflați în așteptare în zona de triaj.

De ce NU ajută Urgența dacă răceala a început recent

Dacă un copil face febră de câteva ore sau peste noapte și are simptome de răceală (nas înfundat, tuse ușoară, stare generală alterată), analizele medicale NU pot oferi încă răspunsurile pe care părinții le caută:

nu pot spune dacă boala este gravă;

nu pot diferenția clar o infecție virală de una bacteriană;

nu indică necesitatea unui antibiotic.

Motivul este simplu și medical: organismul are nevoie de timp pentru a reacționa.

Analizele făcute prea devreme nu spun nimic relevant

Conform explicațiilor medicului:

modificările din hemogramă (numărul de leucocite, formula leucocitară) apar, de regulă, după minimum 48 de ore de la debutul febrei;

CRP (proteina C reactivă) nu aduce informații utile în primele 24–48 de ore;

rezultatele „normale” obținute foarte devreme nu exclud o evoluție ulterioară, dar nici nu confirmă ceva în acel moment.

Cu alte cuvinte, analizele recoltate prea devreme pot fi înșelătoare, nu liniștitoare.

Ce riști, de fapt, mergând la UPU inutil

Pe lângă orele pierdute:

copilul este expus la alți zeci de copii bolnavi , cu viroze diferite;

riscul de a pleca acasă cu o infecție suplimentară este real;

stresul și oboseala pot agrava starea copilului.

Medicul subliniază clar: frica părinților, un zbor programat sau o petrecere importantă nu sunt motive medicale pentru prezentarea la Urgențe.

Când ESTE justificat mersul la Urgențe

Trebuie să ajungeți de urgență la spital doar dacă febra este însoțită de semne de gravitate, precum:

respirație dificilă;

vărsături frecvente și persistente;

colorație albăstruie a buzelor sau pielii (cianoză);

somnolență excesivă, confuzie sau afectarea stării de conștiență.

În aceste situații, evaluarea de urgență este esențială.

Ce este cel mai util în primele zile de răceală

Pentru un copil altfel sănătos:

examenul clinic este cel mai important;

medicul de familie sau pediatrul poate oferi indicații corecte;

tratamentul simptomatic (antitermice, hidratare, repaus) este, de cele mai multe ori, suficient la început.

Mesajul esențial pentru părinți

Analizele normale făcute prea devreme NU spun nimic.

Nu pentru că „nu s-a descoperit boala”, ci pentru că organismul încă nu a avut timp să arate ceva.

Răbdarea, observația atentă și dialogul cu medicul curant sunt, în majoritatea cazurilor, cea mai sigură alegere pentru copil — și pentru liniștea familiei.