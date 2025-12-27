Stare de urgență în New York. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane afectate

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Dec 2025   •   11:20
Sursa foto: Hepta/Sute de zboruri au fost anulate pe aeroporturile principale din New York și New Jersey.

Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane sunt afectate de vremea nefavorabilă.

Serviciul Național de Meteorologie avertizează: ninsori abundente lovesc New York-ul și zonele învecinate.

Se așteaptă acumulări de între 12 și 20 de centimetri de zăpadă în mai multe zone. În vestul Pennsylvaniei există risc ridicat de ploaie înghețată. Gheața se va forma pe drumuri și linii electrice.

Sute de zboruri au fost anulate pe aeroporturile principale din New York și New Jersey. Transportul aerian din nord-estul țării este paralizat. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în total, conform Reuters.

Străzile aglomerate din Manhattan erau aproape pustii. Lexington Avenue și Park Avenue din Upper East Side, cu brazii de Crăciun iluminați, stăteau goale. Locuitorii au rămas în case.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți. Recomandările sunt clare: limitați călătoriile și pregătiți-vă pentru posibile întreruperi ale serviciilor. Energia electrică ar putea fi afectată în zonele cu formare de gheață.

Furtuna arctică a lovit și alte zone ale țării, întinzându-se pe o suprafață care afectează peste 40 de milioane de oameni.

