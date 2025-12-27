Cod portocaliu de viscol și ninsori în mai multe regiuni din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins Codul portocaliu de viscol și ninsori. Alerta acoperă acum Moldova, Transilvania și zona montană. Fenomenele severe vor persista până luni dimineața, 29 decembrie.

Meteorologii au extins semnificativ avertizarea Cod portocaliu. Intervalul de valabilitate este duminică, 28 decembrie, ora 2 - luni, 29 decembrie, ora 10.

În cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 km/h. Va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini peste 1700 m, vântul va sufla cu rafale de peste 110-130 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 50 m, iar zăpada va fi troienită.

În nordul și centrul Carpaților Orientali, la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-100 km/h.

Codul galben de ninsori viscolite este valabil în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte.

Vântul va avea viteze de 50-70 km/h. Stratul de zăpadă va fi în general de 3-8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se vor depune 10-20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va sufla cu 50-70 km/h.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până luni, 29 decembrie, ora 21.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La munte vor fi rafale de peste 70-90 km/h.

Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei. Vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m în zonele cu ninsoare viscolită.

Meteorologii vor actualiza mesajul în funcție de evoluția fenomenelor.

În București, sâmbătă, va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -4...-1 grad.

Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade.

Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică și luni (28 și 29 decembrie).

De asemenea, va fi sub incidența unei atenționări Cod galben, pentru intensificări ale vântului în după-amiaza și seara zilei de duminică (28 decembrie).