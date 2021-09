Ion Caramitru, Funeralii Naționale

Andrei Gindac Ion Caramitru Ion Caramitru

Oana Leonte, director American Romanian Academy of Arts and Sciences, a transmis o scrisoare Președintelui României, premierului, ministrului Culturii și Ministrului Apărării prin care cere ca marele actor Ion Caramitru să fie înmormântat cu Funeralii Naționale.

„Va scriu cu mare intristare, cu ocazia pierderii unei mari personalitati a culturii romane, ION CARAMITRU, un mare actor, un fauritor de teatru, apreciat in TARA si pe alte meridiane ale lumii, scriitor, politician.

Va scriu ingrijorata de tacere, de faptul ca nu sunt anuntate funeralii nationale.

Ma uit in jur, la alte natiuni si vad ca ele isi onoreaza la plecarea in vesnicie marii disparuiti, simboluri sau modele sau fauritori de arta si cultura.

Ma uit la Tara, sora noastra de dincolo de Prut si vad, ca recent, Republica Moldova a onorat, pe cel ce a fost Academicianul Nicolae Dabija, scriitor, politician, cu funeralii nationale...

Ma uit azi si vad ca Franta, sora noastra de la Apus, organizeaza funeralii nationale, ca ultim tribut, pentru John Paul Belmondo...

Si cati atitia altii, in cate atatea alte natiuni au primit salutul cu onor al popoarelor lor...

Si noi, Romania, avem personalitati de mare calibru ale culturii noastre nationale.

Onorandu-le la plecarea lor pe drumul fara de intoarcere, onoram natiunea noastra, poporul nostru.

Si daca ar fi numai sa gandim la contributia pe care a avut-o, purtandu-l pe Eminescu si Limba Romana in Tara si peste tot in lume si la faptul ca azi Coloana Infinitului se inalta in original in Romania, in loc sa fi luat drumul strainatatii, impachetata in bucati si ca Teatrul National, a devenit o bijuterie moderna, cu un aer de superba eleganta, un adevarat templu al culturii, ar trebui sa il punem in galeria oamenilor mari ai neamului.

In anul 2000, primul an EMINESCU al UNESCO, Trecut-au Anii... au vrajit cu poezia si melodiile pe versuri eminesciene Nord America, mari metropole, de la Ottawa la Las Vegas, iar in zona San Francisco Eminescu s-a lasat auzit prima oara intr-o biserica, in catedrala de la Hayward, asa cum marturisea Ion Caramitru intr-o dedicatie pe cartea Ipotestii lui Eminescu. De neuitat sunt spectacolele de Muzica și Poezie de la Ateneu, de neuitat este teatrul Shakespearean in interpretarea lui, ce i-a adus faima interrnationala si lui si Tarii noastre. Si atatea premii si distinctii ale statului Roman si a le altor state occidentale. Un palmares impresionant. Ion Caramitru a murit | Teatrul Naţional Bucureşti (tnb.ro)

Sa ii dam la plecarea in Eternitate Cezarului ce este al Cezarului și sa il insotim cu tot Onorul Natiunii in ziua de vineri, 10 Septembrie 2021.

Va rog, dati un semnal!

Alfel, N-a sti nimeni ca m-am dus, Numa' m-or vedea ca nu's! https://m.youtube.com/watch?v=20wxKzHpTis

“Poți zidi o lume’ntreaga, poți s-o sfarmi, orice ai spune, / Peste toate, o lopata de țărână se depune”.