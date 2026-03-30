Juriul final al Galei Premiilor UNITER 2026

UNITER anunță componența juriului final care a început să vizioneze spectacolele cu nominalizări la diferite categorii de premii, pentru a decide câștigătorii trofeelor UNITER, cei mai buni artiști și unele dintre cele mai relevante creații ale anului teatral precedent: Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru) și Andrea Tokai (actriță).

Reamintim cele 16 categorii de premii cu nominalizări din cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția 34: Cel mai bun debut, Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, Cea mai bună scenografie, Cel mai bun actor în rol secundar, Cea mai bună actriţă în rol secundar, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cea mai bună regie (Premiul „Lucian Pintilie”), Cel mai bun spectacol, Cel mai bun critic de teatru (Premiul „George Banu”), Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii, Cea mai bună muzică originală și sound design, Cel mai bun video design, Cel mai bun lighting design și Cea mai bună coregrafie / mișcare scenică.

Vom afla câștigătorii, împreună, în data de 25 mai 2026, în direct, de la Teatrul Odeon București, unde revenim după 14 ani. În 2012, Teatrul Odeon a fost gazda ediției cu numărul 20 a Galei Premiilor UNITER, care a avut-o ca invitată specială pe actrița Jacqueline Bisset...

Regia spectacolului Galei UNITER 2026 va fi realizată de dansatorul, coregraful și regizorul Răzvan Mazilu.

Gala UNITER va fi transmisă în direct pe site-ul uniter.ro, pe pagina oficială de Facebook, https://www.facebook.com/UNITERoficialb și pe contul de YouTube al UNITER, https://www.youtube.com/@UniterRomania .