Horațiu Mălăele, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, pe scenele din București și Constanța, la început de aprilie

„Regina mamă”

6 aprilie, ora 17:00 și 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

Doi oameni sunt prinși într-o relație complicată, o mamă autoritară și fiul său, întors acasă după o lungă absență. Între amintiri dureroase și speranțe fragile, ei se luptă cu reproșuri, tăceri și momente de tandrețe neașteptate. Sub aparența durității, se ascunde o iubire profundă, greu de exprimat. Un spectacol despre relațiile de familie, despre regrete, dor și nevoia de a fi iubit. „Regina mamă” de Manlio Santanelli este o dramă psihologică cu accente de comedie neagră, care explorează relația tensionată dintre o mamă autoritară și fiul ei adult, avându-i în distribuție pe actorii Oana Pellea și Marius Manole.

„Take, Ianke și Cadâr”

6 aprilie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala Studio

Horaţiu Mălăele readuce pe scenă cele trei tipologii umane, întrupându-l pe evreul Ianke şi distribuindu-i în rolurile turcului Cadâr şi românului Take pe Răzvan Vasilescu şi pe Mihai Constantin. Spectacolul aduce în prim plan povestea de viaţă a celor trei prieteni negustori, abordând cu subtilitate problematica rasei, credinţei şi religiei, a statutului identitar individual şi de grup, reamintindu-ne astfel că diferenţele nu sunt neapărat un motiv de disensiuni. Dar şi că buna înţelegere poate funcţiona pe fondul acceptării şi al asumării a ceea ce ne defineşte şi ne diferenţiază de ceilalţi.

„Nelson”

7 aprilie, ora 19:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

În rolul principal, Jacqueline, o avocată de succes, prinsă între aparențele sociale și valorile reale, este nevoită să joace rolul unei vegane convingătoare pentru a impresiona oaspeți foarte diferiți. Un dineu tensionat, o familie de activiști ecologiști, și un iepure pitic numit Nelson devin ingredientele unei seri care poate da totul peste cap. În distribuție îi regăsim pe actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hanganu și Ciprian Nicula.

„All inclusive”

8 aprilie, ora 20:00 – București, Sala Luceafărul

Ce se întâmplă când o studentă la teatru trăiește o idilă cu profesorul ei și descoperă două liniuțe pe testul de sarcină? Ei bine, în timp ce ea își trăiește povestea de dragoste cu emoții și complicații, acasă lucrurile nu sunt mai simple. Tatăl, implicat într-o aventură, mama, o femeie la capătul răbdării, iar amanta, o apariție memorabilă. Distribuția îi reunește pe actorii Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor și Diana Roman.

„O noapte furtunoasă”

12 aprilie, ora 18:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

Una dintre cele mai îndrăgite comedii ale dramaturgiei românești, „O noapte furtunoasă” surprinde, cu umor fin și ironie savuroasă, micile drame și încurcături amoroase dintr-o mahala bucureșteană de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Într-o noapte plină de suspans și situații absurde, personaje pitorești ca Jupân Dumitrache, Nae Ipingescu sau Rică Venturiano dau naștere unui carusel de confuzii, gelozii și replici memorabile. Spectacolul rămâne un etalon al comediei de moravuri, cu o satiră subtilă a societății vremii și un farmec atemporal. Distribuția: Maia Morgenstern, Marius Manole, Carmen Tănase, Vlad Zamfirescu, Mircea Rusu, Niculae Urs, Gabriel Vătavu/Ștefan Radu.

