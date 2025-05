O cortină VERDE | Teatrul azi nr. 3-4/2025

Sustenabil, regenerativ, relevant?

„Ce înseamnă un teatru verde?” este întrebarea care stă şi la baza rubricii accente din această nouă ediție, iar Catinca Drăgănescu a răspuns prompt la invitaţia redacţiei de a curatoria un dosar cu tema Sustenabilitatea în teatru, din dubla sa perspectivă de regizoare și manageră a unei instituții ce dezvoltă programe centrate pe probleme legate de sustenabilitate și reziliența comunitară. Cu acest prilej, a avut loc prima dintre „Întâlnirile Teatrul azi la Masca” din acest an, o masă rotundă la care artişti şi specialişti în managementul cultural au vorbit despre statutul „teatrului verde” în România, despre provocările şi potenţialul din responsabilizarea teatrului – ca artă şi ca instituţie – în favoarea unui mediu înconjurător sigur şi sănătos. Invitaţii au fost: Gabi Albu (scenografă), Viorel Cojanu (actor, manager cultural), Adrian Damian (scenograf), Alexandru Ivănoiu (actor, manager cultural), Erwin Șimșensohn (regizor, manager de teatru), Corina Șuteu (manager cultural), iar discuţia poate fi citită atât în revista tipărită, cât şi online.

În spiritul plurității de sensuri ale ideii de sustenabilitate, sumarul cuprinde şi alte puncte de vedere conectate la această temă. Din proprie experienţă sau în urma unor cercetări ample, au scris: Maria Drăghici (artist vizual, activistă, manageră și producătoare de programe culturale) despre transformarea mediului urban prin forţa unei comunităţi unite în jurul teatrului; Anna Maria Popa (actriță și managera Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe) despre teatrul care poate creşte mare, într-un oraş mic, găsindu-şi resursele ascunse; Manuela Certan (arhitectă HMONP) despre modele şi abordări arhitecturale care îmbină artele performative, conservarea patrimoniului şi practici ecologice – cu şase studii de caz disponibile exclusiv online; George Albert Costea (actor şi manager cultural) despre direcţiile europene privind schimbarea climatică şi impactul instituţiilor de spectacol asupra mediului, dar şi despre poziţia României faţă de aceste strategii. Perspectivele internaţionale propuse de autorii Mirella Patureau şi Alexandru Bumbaş, din Europa până în America de Sud, îmbogățesc amploarea unei cortine verzi, într-un teatru viu şi prezent, preocupat de viitorul oamenilor şi al naturii.

Mereu în creştere

Interviul ediţiei îl aduce înaintea cititorilor pe Vlad Udrescu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi actori din afara Capitalei. În acest an, nominalizat la Premiile UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal (Hamlet, r. Declan Donnellan), actor al Naţionalului craiovean din 2015, dar cu deschidere şi pentru proiecte independente, mereu preocupat să se descopere, să evolueze şi să ofere tot cea are mai bun pe scenă, Vlad Udrescu, în dialog cu Tiana Alexe, lasă la vedere întrebări discrete, lecţii de teatru potrivite şi pentru viaţă, o pregnantă putere de transformare şi o fermecătoare delicateţe.

În lung şi-n lat, prin lumea teatrului

Rubrica actualităţii româneşti debutează cu trei laboratoare de creaţie, reflecţii la final de premieră ale regizorilor István Albu, Andrei Măjeri şi Radu Iacoban despre montările lor, aproape concomitente în stagiunea 2024/25, cu Richard III de Shakespeare. Vocea artiştilor are prim-planul şi la secţiunea teatrului de animaţie, unde Raluca Tulbure i-a luat un interviu scenografului Remus Gabor, despre pasiunea sa pentru teatrul de păpuşi. Aceste materiale speciale sunt încadrate de o selecţie consistentă de articole despre producţii (spectacole semnate de Radu Afrim, Mihai Măniuțiu, Leta Popescu, Madălina Dan, Claudiu Goga, Vlad Massaci, Ciprian V. Nechita, Alexandru Ivănoiu, Laura Maria Vlădoiu, Ciprian Huțanu, Toma Hogea) şi evenimente apărute în lunile recente pe scenele din ţară, deopotrivă dedicate publicului adult, cât şi copiilor şi tinerilor. Este de subliniat, în acest sens, debutul Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB, marcat prin spectacolul unui artist chilian, analizat aici de către Mihaela Michailov.

Pentru cei preocupaţi de scena internaţională, această ediţie nu dezamăgeşte şi oferă impresii profesionale și despre Pescăruşul (Barbican Theatre Londra), Anatomia unei sinucideri (Théâtre des Amandiers Nanterre), Absalom, Absalom! (Odéon Théâtre de l’Europe Paris) şi Nasul (Teatrul Hamakom Viena). Nota de dinamism o aduce rubrica spotlight regizoral, unde Irina Wolf îl are ca partener de discuţie pe regizorul italian Andrea Piazza, prezent la Festivalul Hystrio organizat de revista de specialitate cu acelaşi nume, adresat creatorilor sub 35 de ani.

Dacă hotărâţi să porniţi spre vreunul dintre teatrele prezentate în acest sumar şi vreţi să alungaţi monotonia drumului, Octavian Szalad, Domnica Ţundrea şi Irina Wolf vă recomandă la raftul de teatru, trei lecturi: Teatrele documentare (coord. Erica Magris și Béatrice Picon-Vallin), Acești ani Castellucci de Jean-Louis Perrier şi Reactor 10. un proiect Reactor (volum colectiv conceput și editat de Ioana Hogman).

Copertele numărului 3-4/2025

Noua ediţie îl are pe prima copertă pe actorul Csaba László în Casa dintre blocuri (r. Radu Afrim, Teatrul Naţional Târgu Mureş – Compania „Tompa Miklós”, foto Bereczky Sándor). În interior, instalaţia Network of Emotions / Reţeaua the emoţii de Adrian Damian introduce vizual tema dosarului accente. Numărul se încheie cu actriţa Cate Blanchett într-o imagine glamour pentru Pescăruşul (r. Thomas Ostermeier, Barbican Theatre Londra, foto Richard Lako). Grafica copertelor este realizată de Laurențiu Buglea.

