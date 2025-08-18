O nouă stagiune, noi povești. Ce vezi în septembrie la Teatrelli

După pauza de vară, Teatrelli te așteaptă cu entuziasm să descoperi provocările viitoarei stagiuni. Suntem încântați să anunțăm prima premieră din această toamnă: „Nunta lui Decebal” de Eduard Buhac și Matei Lucaci-Grünberg, în regia lui Matei Lucaci-Grünberg, un spectacol care explorează cu umor și sensibilitate tema distanței, a identității diasporene și a reinventării tradițiilor. Primele reprezentații sunt programate pe 12, 14, 25 și 26 septembrie. Revenim în curând cu mai multe detalii, dar până atunci te invităm să descoperi producțiile Teatrelli din luna septembrie și spectacolul-eveniment pe care îl găzduim.

Biletele pentru spectacolele Teatrelli din luna septembrie vor fi puse în vânzare luni, 18 august, la ora 12:00, pe platforma Eventbook.ro. Biletele pentru premiera „Nunta lui Decebal” vor fi disponibile începând cu 26 august, la ora 12:00.

________________________________________

zeițe de categoria B | 1, 2 septembrie

Deschidem stagiunea cu „zeițe de categoria B” de Alexandra Felseghi, după o idee de și în regia lui Andrei Măjeri, un spectacol-eveniment care aduce pe aceeași scenă trei actrițe din trei orașe și teatre diferite: Elena Ivanca (actriță a Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca), Ioana Dragoș Gajdó (actriță a Teatrului „Regina Maria” Oradea), Silvia Luca (actriță a Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani). După prezența în mai multe festivaluri din țară, zeițele se întorc la București cu 2 reprezentații pe 1 și 2 septembrie, de la ora 19:00.

„Un spectacol care ne invită să ieșim din reflexul celebrității, să recunoaștem omenescul și vulnerabilitatea actorului din spatele fiecărui rol.” – Oana Cristea Grigorescu în Scena.ro

________________________________________

Lupte și metamorfoze | 17 septembrie

„Lupte și metamorfoze” după romanul „Luptele și metamorfozele unei femei” și fragmente din „Cine l-a ucis pe tata?” de Édouard Louis, în regia lui Eugen Jebeleanu, revine la Teatrelli pe 17 septembrie, de la ora 19:00. Un spectacol care abordează teme extrem de relevante pentru generația tânără de azi: construcția identității în societatea contemporană, descoperirea și asumarea homosexualității, politicul care influențează traiul oamenilor de rând, înfrângerile și ratările individuale și colective dar și speranța că o nouă revoluție populară este posibilă.

„Corpurile actorilor emană singurătate și spaime. Dacă mintea și sufletul par blocate în conveniențe și șabloane, trupurile umplu goluri ale cuvintelor, împlinesc doruri sau răzbună răni adânci.” – Alina Maer în LiterNet

_____________________________________

Oxygen | 20 septembrie

Pe 20 septembrie, Antoneta Cojocaru Daniel Pascariu și ne provoacă să respirăm cu întreaga ființă în „Oxygen” de Ivan Vîrîpaev. O poveste intensă de iubire între doi oameni care caută disperat sursa de oxigen, încercând să nu fie înghițiți de o lume tot mai degradată.

„Oxygen” are farmecul unei povești în care misterul și alchimia unei relații mistuitoare, imposibil de trăit, dar căreia e imposibil să i te sustragi, arde totul în jur – Monica Andronescu în Revista Amfiteatru.

________________________________________

3 D.A.R.E – spectacol găzduit | 22 septembrie

3 D.A.R.E este un colaj de dans contemporan, poezie, tehnologie și limba semnelor. Este o paralelă în care regulile comunicării se rescriu. Nu există barieră între scenă și public, între sunet și gest, între actor și spectator. În această lume, nu contează ce auzi, ci cât de profund ești dispus să asculți. Proiectul a fost creat împreună cu comunitatea surzilor și vorbește despre limitele noastre imaginare, despre puterea comunității, despre artă ca formă de reumanizare.

Cu: Alin Firu, Ana Maria Firu, Robi Firu, Ecaterina Boțoagă, Rosaura Firu, Silviu Vlădoianu / Regia: Cătălin Băicuș / Muzică, sound design: Valeriu Mihai / Efecte și sound engeneering: Cristian Jah / Lumini: Florin Moisescu / Efecte speciale: Mihai Stoicescu / Interpret LSR: Filomela Salahoru

________________________________________

Băiatul văduvă | 29 septembrie

Luna septembrie se încheie cu spectacolul „Băiatul văduvă” după „Tom à la ferme” de Michel Marc Bouchard, în regia lui Eugen Jebeleanu, programat în 29 septembrie, de la ora 19:00. Un spectacol emoționant despre luptele cu propriile neputințe și rănile intime și politice ale lumii în care trăim.

„Ieși de la spectacol altfel de cum ai intrat; se schimbă ceva în tine cât timp asiști, te provoacă să ieși din zona de confort și să mergi pe un drum total necunoscut.” – Nona Rapotan în Bookhub