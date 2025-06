Participare excepţională în cadrul Platformei de Cercetare Doctorală. 49 de universităţi reprezentate prin personalităţi de excepţie ale artelor spectacolului intră în dialog

Evenimente asociate Platformei Doctorale continuă pe tot parcursul Festivalului prin seria de dialoguri U.Talk, moderată de Ion M. Tomuş, dar şi prin alte evenimente conexe.



„Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului şi Management Cultural are o participare excepţională în acest an. 49 de universităţi reprezentate prin personalităţi de excepţie ale artelor spectacolului au intrat, intră şi vor intra în dialog. Pe lângă cele două zile în care au fost sesiuni comune, vineri şi sâmbătă, vom avea pe durata întregului Festival mari personalităţi care vor avea conferinţe, vor prezenta cărţi, vor susţine ateliere, vor intra în dialog cu studenţii, cu masteranzii, cu doctoranzii Şcolii Doctorale de la Sibiu şi cu toţi cei interesaţi de zona educaţiei şi cercetării în domeniul artelor spectacolului.



Vreau să îi mulţumesc personal domnului rector Sorin Radu pentru condiţiile excepţionale create, pentru Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte - ULBS, cu noua clădire inaugurată pe Strada Banatului, pentru realizarea acestei Platforme Doctorale, împreună, în acest an, în condiţii de excepţie, precum şi a Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural, pentru că, graţie condiţiilor foarte bune, s-a putut realiza o întâlnire a profesioniştilor astfel încât ceea ce Festivalul a dezvoltat încă de la începuturi să poată avea o diseminare în zona cercetării şi o expunere în zona educaţională a creaţiei. Tema Festivalului nu poate decât să genereze acest mare MULŢUMESC!” a declarat Constantin Chiriac, Preşedintele FITS.



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.